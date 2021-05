Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'kebab di asparagi e salmone'

Snack del dopo sport senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► la vitamina K dell’asparago aiuta a cicatrizzare al meglio le ferite ► le proteine del salmone danno una ricarica muscolare al top ► i carboidrati a lento assorbimento della piadina donano sazietà per qualche ora ► il calcio dei semi di sesamo aiuta la salute di ossa e denti Ingredienti (per 4 persone) 4 asparagi bianchi

60 g di salmone affumicato (a fette)

4 piadine (formato mini)

4 foglie di insalata lattughino

2 cucchiai di semi di sesamo



Procedimento

FASE 1 Scaldate le mini piadine in una padella antiaderente (1 min. per lato) FASE 2 Con l’aiuto di una grattugia, tagliate l’asparago ben lavato a rondelle sottili FASE 3 Adagiate una foglia di lattughino (già lavata) su ogni piadina FASE 4 Aggiungete sopra una fetta di salmone FASE 5 Aggiungete ulteriormente una manciata di rondelle di asparagi FASE 6 Aggiungete infine una spruzzata semi di sesamo FASE 7 Arrotolate la piadina

