Arte e agricoltura locale: la proposta di domenica 30 maggio dei Frescanti

Sarà incentrata sull'arte e sull'agricoltura locale la proposta dei Sentieri dei Frescanti con l'open day gratuita di domenica 30 maggio. Un connubio d'eccezione per i sensi e per il palato con la ricca stagione delle fragole fra i Comuni di Ceresole d'Alba e Sommariva Perno. L'appuntamento prevede oltre alle viste artistiche, anche quelle dedicate ai frutti e prodotti locali della stagione in corso.

Ceresole d'Alba dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18: pregiati affreschi di Santi taumaturghi e tracce di soldati imperiali del Cinquecento nella Cappella della Madonna del Buontempo (presso la sala di rappresentanza del Municipio).

In questa occasione il Munipio ceresolese coglie loccasione per invitare alla visita del Mubatt (Museo della Battaglia di Ceresole) in piazza Vittorio Emanuele. Le visite sono guidate e gratuite con prenotazione obbligatoria. Informazioni alla scoperta dei percorsi e dei luoghi della celebre battaglia cinquecentesca in un museo interattivo. Link Mubatt: https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/.../mubatt-museo...

Nel pomeriggio sarà invece possibile andare alla scoperta di prodotti locali nello stand in piazza Vittorio Emanuele con la "Fragolata" locale. Mentre dal mattino sarà aperto un punto vendita di prodotti delle "Terre Rosse del Roero" coltivati a Ceresole tra (fragole, asparagi, fin che, erbe aromatiche e ortaggi).

Il sindaco di Ceresole d’Alba, Franco Olocco “Come Municipio intendiamo cogliere l'opportunità di questa "ripartenza" per presentare ai visitatori e agli appassionati la nostra storia, con il muBATT che racconta la Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544, la nostra arte, con gli affreschi seicenteschi della Madonna del Buontempo ospitati nel palazzo comunale, e il nostro ambiente con i percorsi sentieristici tematici. Invitiamo tutti a venire a trovarci, domenica 30 dove, tra l'altro, nel pomeriggio è prevista una fragolata in piazza a base di fragole locali e un punto vendita di prodotti delle "Terre Rosse del Roero" coltivati a Ceresole come fragole, asparagi, erbe aromatiche e ortaggi”

Sommariva Perno dalle 9 alle 18 (esclusivamente con prenotazione all'App "Chiese a Porte Aperte"): visita al Santuario Madonna del Tavoletto recentemente restaurato.

Nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19,30 sarà aperto il mercato locale dedicato alle fragole: i sapori del territorio in un rinomato mercato alla scoperta di uno dei frutti più tipici del Roero.

Silvana Pellerino di StudioEco Architettura e Paesaggio e ideatore del progetto Frescanti “Riparte con molto entusiasmo la nuova stagione dei Sentieri dei Frescanti con un nutrito calendario di aperture straordinarie, eventi e grande sostegno all’agricoltura locale, grazie al contributo della Banca d’Alba potremo rafforzare l’attività di comunicazione e offrire ai turisti nuovi importanti appuntamenti culturali nel Roero”.

L'App "Chiese a Porte Aperte"

"Chiese a porte aperte" è un progetto sperimentale per aprire e visitare autonomamente i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta con l’ausilio delle nuove tecnologie.

L’App gestisce molteplici operazioni dalla prenotazione della visita all'apertura automatizzata della porta. Una volta effettuato l’accesso tramite QR si viene guidati alla scoperta del bene al suo interno. Sito ufficiale app: https://www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte

Gli affreschi che si possono trovare durante l’Open Day: https://www.sentierideifrescanti.it/