L'eterna giovinezza: mito o realtà? Speciale RSA in tempo di Covid, l'importanza dei contatti umani e la stanza degli abbracci: protagonisti della nona puntata mercoledì alle 21 l'educatrice Cristina Daniele e Maria Teresa Ruta

More News presenta in anteprima “L’eterna giovinezza: mito o realtà?” - un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle, con la regia di Davide Sordella ogni mercoledì alle ore 21 sul nostro quotidiano online.

Cosa è cambiato a livello lavorativo per gli operatori? Come ha impattato la pandemia sugli ospiti? Che cos'è la stanza degli abbracci e come è stata accolta? Ne parla Cristina Daniele, educatrice professionale in ambito sanitario che, intervistata dalla giornalista Laura Avalle, ci racconta la sua esperienza presso l'RSA dove lavora.

A seguire, la toccante testimonianza di Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva.