Protesta vegana in centro a Torino, flash mob contro i macelli

Nel pomeriggio di oggi, sotto il solleone, è andata ina scena la protesta di alcune associazioni vegane nel centro di Torino. Per provocazione una donna sanguinante è stata appesa in piazza Castello, con la fianco un uomo con la maschera di una mucca sul volto e in mano una mannaia con cui si appresta a colpire la persona.

E' stata questa la scena più forte allestita dalle "Iene Vegane", protagoniste di un flash mob che ha impressionato i passanti, tanto che qualcuno ha polemizzato per la scelta di ricorrere a uno 'spettacolo' di questo genere: ci sono stati anche momenti di tensione con un violento battibecco tra animalista vegani e chi ha trovato troppo scioccante l'immagine di quei corpi insanguinati, facendo notare che in piazza c'erano anche dei bambini.

I manifestanti hanno spiegato che la loro intenzione era di mettere in scena, secondo il loro punto di vista, per far capire cosa succede agli animali portati al macello.