Con il Piemonte in zona bianca, da domani sui mezzi pubblici la capienza sale dal 50 all'80%

Si tratta anche per il trasporto pubblico quindi di un graduale ritorno alla normalità grazie al passaggio della Regione Piemonte in “zona bianca”, reso possibile dal miglioramento dei dati relativi ai contagiati da Covid-19 e dalla crescente copertura vaccinale della popolazione.

Gtt proseguirà nell’attività di monitoraggio delle linee e del livello di capienza, in particolare nelle ore di punta, per garantire a bordo dei propri mezzi il corretto distanziamento. Come ulteriore supporto per i clienti rimane disponibile anche il servizio in tempo reale che consente di conoscere il livello di riempimento del mezzo in arrivo alla fermata: l’informazione è presente e consultabile nella versione mobile del sito Gtt, sul bot orari Gtt di Telegram, sulle APP Moovit e Mato.