The Phair riapre le grandi fiere d’arte: per quattro giorni 40 gallerie al Padiglione Nervi [FOTO]

Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin, Marcel Duchamp. Sono alcuni dei nomi di richiamo evocati da The Phair, rassegna internazionale di fotografia ospitata dal 18 al 20 giugno nel Padiglione Nervi di Torino Esposizioni.

Si tratta del primo grande evento di lancio della nuova stagione fieristica in Italia, dopo il lunghissimo stop dovuto al Covid. Nello spazio architettonico di 4 mila metri quadri ai bordi del Valentino sono ospitate fino a lunedì 40 gallerie d’arte contemporanea italiane. “Sulla scia di quello che è stato nel 2019, The Phair sarà anche quest’anno una fiera di immagini, dove ciascun espositore porta un proprio progetto distintivo”, ha spiegato l’ideatore Roberto Casiraghi. “È uno spazio molto adatto a questo tipo di attività - ha aggiunto l’assessora alla cultura Francesca Leon -, quando è uscito il decreto del 14 giugno per le attività fieristiche, era certo che si sarebbe fatto qui. Torino ha un’importante storia nel settore fotografia e vogliamo rafforzarla. Lentamente l’attività culturale sta riprendendo e questo è uno dei tasselli della tradizione culturale della nostra città”.

Con il sostegno della Camera di Commercio, inoltre, i prossimi giorni vestiranno il cappello di Torino Photo Days, una full immersion urbana tra tutte le iniziative in corso dedicate all’immagine e messe in rete per l’occasione. Coinvolti Castello di Rivoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Reggia di Venaria, Paratissima e Ogr.