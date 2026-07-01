Villafranca Piemonte ricorda Kevin Cavallo con una giornata sportiva inclusiva

Pallavolo, calcio e basket tra le discipline presenti al primo Memorial Kevin Cavallo, per ricordare il diciottenne tetraplegico di Villafranca Piemonte scomparso lo scorso 15 dicembre. L’idea di questa giornata aperta a tutti dedicata allo sport e all’inclusione è partita dalla Commissione Disabilità del Comune.

“La commissione si è riunita a febbraio, perché si voleva fare qualcosa per far vedere la disabilità in un’ottica diversa. Sul fronte della minoranza è stato proposto questo memorial, idea assolutamente condivisa dalla maggioranza – spiega Elisa Trecastagne, parte della commissione e referente del progetto per il memorial –. Si è pensato di ricordare Kevin e mi sono fatta portavoce ma è tutto frutto del lavoro dell’intero gruppo. Nell’organizzazione ho ricevuto il supporto del consigliere di minoranza Paolo Groppo e della pro loco, con la presidente Franca Alciato, oltre a quello del sindaco Agostino Bottano. Il mio scrupolo principale è stato quello di sentire la famiglia di Kevin per chiedere se erano già pronti e loro hanno accolto subito con piacere la proposta”.

Trecastagne è stata anche insegnante di sostegno del ragazzo alle scuole medie di Villafranca. “Ricordo i suoi occhioni azzurri che incrociavano i miei quando gli parlavo, comprendeva le mie parole e mi stringeva la mano. C’era un grande attaccamento ai suoi compagni di classe, molto attenti quando lui era presente: questa è inclusione vera – continua –. La vita stessa di Kevin può insegnare tanto per quanto riguarda la determinazione e la forza della sua stessa vita: nonostante le difficoltà che la vita gli ha riservato, ha avuto la fortuna di avere una famiglia che l’ha sempre supportato”.

L’evento, grazie al patrocinio del Comune, della Pro loco, dell’Unitre e della Regione Piemonte, si terrà sabato 4 luglio al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, in via Brigata Alpina Taurinense, con la partecipazione dell’associazione ‘Libertà e coraggio’, dell’Asd polisportiva oratorio Orbassano, della Cooperativa Coesa – ‘Asd Nessuno escluso’, della Noki Basket Academy, di Ultimate Frisbee, di Monviso Volley e di Rugby Volvera.

Dalle 9 alle 17 le varie attività sportive, frisbee, rugby, pallavolo, danza sportiva e atletica, basket, hitball e calcio, saranno dislocate dentro e fuori il palazzetto e avranno il loro spazio adibito. “Si terranno delle piccole dimostrazioni dello sport adattato da parte degli atleti e poi si darà spazio a tutti i partecipanti per poter scegliere liberamente e gratuitamente quale disciplina provare. Lo sport è per tutti e tutti devono avere le stesse opportunità.” Ci sarà anche un punto ristoro.

Nella giornata ci sarà spazio per ricordare anche Ermanno Bellino, villafranchese scomparso nel 2024, appassionato di sport e paladino dei diritti. “È stata una persona che si è sempre battuta per i diritti delle persone con disabilità, organizzando manifestazioni dal titolo ‘Nessuno escluso’. Era particolarmente legato alla società Cooperativa Coesa ‘Asd – Nessuno escluso’, con cui aveva un rapporto di amicizia ed era operativo nel trasporto degli atleti”, conclude Trecastagne.