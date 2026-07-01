Vigone replica la notte dei ‘Negozi in Musica’

A partire dalle 20 il centro storico di Vigone si animerà con negozi aperti, la possibilità di fare aperitivo e cena nei dehor e musica: venerdì 3 luglio sarà la serata dei ‘Negozi in musica’, organizzata dai commercianti e dalla banda del paese, con il patrocinio del Comune,

Ad accompagnare la serata tra via Umberto I e piazza Palazzo Civico ci saranno i Loscki Boscky, i Secret Chord e i Midnightsun. Nell’area dei Viali, vi sarà l’esibizione della Banda Vigoneisa, con musica strumentale e le coreografie delle Majorettes. A chiudere saranno i Tamra Ethnic che trascineranno il pubblico in un finale travolgente con musica etnica dal Senegal.

L’esibizione dei Tamra è offerta nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale ‘Vigone e Tivaouane: Sostenibilità in Comune!’, realizzato con il contributo della Regione Piemonte – Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione – e della Fondazione Compagnia di San Paolo. Dal 2023 nella città senegalese sono stati, per esempio, installati un sistema fotovoltaico e una pompa idraulica all’interno di una scuola primaria e acquistati 2 pc e 2 stampanti per l’Anagrafe comunale. Nel nuovo progetto si punta a costruire orti didattici all’interno delle scuole e a organizzare percorsi di formazione tecnica e amministrativa per i funzionari comunali.