Ritorna la vera pizza napoletana nel cuore dell'Alta Langa a Le Due Matote

Le sere d'estate in Alta Langa si arricchiscono di nuovi profumi e sapori: all'interno del relais Le Due Matote di Bossolasco, la proposta gastronomica si amplia per celebrare uno dei classici più amati della tradizione italiana. A partire dal 3 luglio e fino alla conclusione della stagione estiva, Il Giardino Bistrot accoglie nuovamente la sua acclamata pizza napoletana, disponibile tutti i giorni a cena con la sola eccezione del mercoledì.

Dietro al bancone e al forno troviamo la stessa squadra di chef che ogni giorno cura la cucina del relais, garantendo così una selezione meticolosa delle materie prime e una preparazione attenta a ogni dettaglio. La filosofia del bistrot porta l'anima della tradizione partenopea tra le colline piemontesi, giocando con abbinamenti capaci di rispettare i grandi classici e di esplorare al tempo stesso nuove combinazioni gustative.

Il menu delle pizze è pensato per soddisfare i palati più legati alla tradizione e quelli più curiosi: si parte con la classica Margherita con pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico fresco per arrivare ad accostamenti più complessi. Ad esempio, La Bufalina unisce due anime del pomodoro, il San Marzano e quello giallo, armonizzati dalla mozzarella di bufala e dal prosciutto crudo. Gli amanti delle note piccanti potranno lasciarsi tentare dalla Diavola veste Langhe, che sposa il pomodoro San Marzano e il fior di latte con l'intensità della n'uduja e della spianata.

Questo menù potrà essere goduto all’interno del meraviglioso relais: le Due Matote nasce dal recupero di un casale piemontese costruito tra il Cinquecento e il Seicento. Oggi la proprietà conta sei suite, ciascuna diversa dalle altre per arredi e dettagli, e la vicina Villa Maison Otto, una casa ottocentesca riservata a chi cerca maggiore privacy. La cucina ha due anime: L'Orangerie, il ristorante gourmet affacciato sulla vallata con vista sul Monviso, e Il Giardino Bistrot, più informale, pensato per le giornate in piscina e le cene all'aperto. Completano l'offerta un'area wellness firmata Comfort Zone, con piscina interna riscaldata e piscina esterna a sfioro, e un orto coltivato internamente che rifornisce la cucina di verdure ed erbe aromatiche secondo la stagione.

Visita il sito: https://www.leduematote.com



Per prenotazioni: +39 0173 388668, +39 347 749 4706, oppure reservations@leduematote.com