Oltre 200 persone alla Leo Run - Le Terre del Dahu: raccolti oltre 2mila euro per gli ambulatori medici

Grande successo per la prima edizione della Leo Run – Le Terre del Dahu, corsa e camminata non competitiva in montagna. L’iniziativa benefica, che si è tenuta domenica 28 giugno, è stata organizzata dal Leo Club del Pinerolese, con il suo neoeletto presidente Tobia Collet, in collaborazione con Lions Club del Pinerolese Host Pinerolo Acaja Airasca None e con il sostegno di numerosi sponsor privati del territorio.

Centoquaranta le persone che hanno preso parte alla passeggiata, alla marcia e al trail. Oltre duecento i partecipanti alla giornata di festa all’insegna dello sport, della natura e della solidarietà. Tanti i volontari, che con il loro entusiasmo hanno reso possibile l’evento nello splendido scenario di Riclaretto e del colle del Lazzarà, all’interno del Gran Consortile.

Sul podio sono saliti Nicholas Bouchard, trionfatore nella categoria degli uomini, che ha percorso i 10 chilometri del tracciato in 50 minuti e 8 secondi, seguito da Umberto Pascal e Paolo Nota. Tra le donne il primo premio è andato a Irma Chiavazza, che ha coperto i dieci chilometri in 1 h 03 min., seconda classificata Erica Zucalli e terza Samanta Alberto. Un riconoscimento speciale è stato assegnato ai più veloci tra i tanti bambini che hanno partecipato alla camminata. I premi sono stati consegnati da Livio Peyronel, presidente del Gran Consortile, e da Laura Richaud, sindaca di Perrero, prima del pranzo con i tradizionali goffri preparati dalla Pro Loco.

La Leo Run - Le Terre del Dahu ha raccolto più di duemila euro, che saranno devoluti agli ambulatori medici della Val Chisone e dalla Val Germanasca, mentre gli organizzatori sono già al lavoro per la seconda edizione in programma il prossimo anno con un percorso ancora più suggestivo.