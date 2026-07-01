Torna "Libri al Parco", letture di gruppo nelle aree verdi di Torino

A Torino torna per il quarto anno consecutivo “Libri al Parco”, la rassegna estiva organizzata dall’associazione di promozione sociale BookPostino, con l’obiettivo di trasformare un gesto individuale come la lettura al parco, in un momento di condivisione nello spazio pubblico per favorire l’incontro e il dialogo.

Dopo la Tesoriera ed il Valentino, quest'anno l'evento si terrà nell'area verde John Lennon di via Moretta recentemente recuperato e restituito alla cittadinanza dopo un intervento di riqualificazione. Quattro gli appuntamenti in programma, sempre di sabato e sempre dalle 17:30.

Gli appuntamenti

A inaugurare la rassegna l’autore torinese Luca Buggio con il suo nuovo romanzo "Il ragno e la corona" edito da La Corte Editore, un thriller storico che ci porta alle origini della sua famosa saga "La città delle streghe" e della vita del protagonista Gùstin.

A seguire saranno il 25 luglio la giornalista Federica Calosso con cui si parlerà dei cambiamenti della città e dei suoi abitanti nel corso degli anni attraverso i suoi libri editi dalla Graphot Edizioni in cui racconta la storia di alcuni quartieri della città; il 5 settembre Piero Sesia autore de “La scatola di scarpe” con cui si affronterà il tema della memoria; il 12 settembre Fiorenza Audennino autrice di “Poi… quando sarai grande”, Affiori Editore, con la quale si discuterà di crescita, relazioni e tempo.



Ogni incontro verrà arricchito dalla partecipazione di associazioni e personalità del territorio, con cui gli autori e le autrici si confronteranno, e dalla presenza dell’attrice Sara Alessandra Sottile che darà voce ai protagonisti dei libri scelti.