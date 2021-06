Boniperti, dna bianconero

Le righe che seguono, sempre ovviamente, sono una lettura di parte, perché io non ho mai avuto la pretesa di essere super partes, anzi, sono sempre stato orgogliosamente schierato dal lato granata della barricata calcistica torinese, che cerca di riassumere in tre episodi, la figura di un calciatore, di un dirigente e di un uomo la cui vita è carriera si è sovente incrociata con i nostri colori, tra mille tensioni e scintille.

Il calciatore Boniperti, resterà nei miei ricordi per due aneddoti. Nel primo, è lui stesso a raccontare, cristallizzandola per sempre nella leggenda, la figura di Valentino Mazzola. In un derby, racconta Giampiero, si ritrovò a tirare praticamente a porta vuota e già stava esultando, quando dal nulla apparve Mazzola, che tolse letteralmente la palla dalla rete. Mentre si girava con le mani sul viso per il dispiacere e trotterellava verso il centrocampo, sentì il boato della folla ed alzò gli occhi: era capitan Valentino che, attraversato tutto il campo di gran carriera, aveva appena segnato. Nella seconda immagine, lo ricordiamo affranto ai funerali dei giocatori del Grande Torino, con alcuni dei quali era legato da particolare amicizia, e poi il 26 maggio 1949 al Comunale contro il River Plate nella gara della solidarietà, indossando la maglia granata numero otto del Torino Simbolo, unica volta nella sua carriera ad aver usato colori diversi dal bianconero della Juventus e dall’azzurro della Nazionale.