Cellulare rubato durante i controlli in aeroporto a Caselle: “Com’è stato possibile?”

Essere derubati del cellulare non è di certo una cosa insolita al giorno d’oggi, ma quando il furto avviene all’interno dell’aeroporto, il fatto si tinge di mistero. Eppure, nonostante capiti davvero di rado, è quanto denunciato da Marco Di Simone e a suo figlio, passeggeri che lo scorso venerdì, a Caselle, sono stati derubati durante i controlli prima di imbarcarsi da Torino per Catania, con il volo delle 18:20.

“Mi domando come sia possibile che un telefonino venga rubato durante il controllo al metal detector di un aeroporto, dovrebbe essere un luogo sicuro” afferma l’uomo. Lo smartphone sparito apparteneva al figlio. “Aveva messo il trolley, lo zaino e l’I-Phone nei contenitori sul nastro per i controlli di routine, prima di passare a quello personale” spiega il papà. A un certo punto il giovane è tornato indietro per togliere il braccialetto, ma quando ha passato nuovamente il metal detector si è accorto della sparizione del cellulare.

Padre e figlio, utilizzando il telefono del genitore, sono riusciti localizzare lo smartphone, che però a quello punto si trovava già in prossimità del Gate. Non potendo accedere all’area passeggeri, i derubati non hanno potuto far altro che rassegnarsi: “Il telefono si è spento 15 minuto dopo”. Il furto è stato denunciato alla polizia, che ha iniziato a visionare i filmati di sorveglianza per capire cosa sia realmente successo, soprattutto in un momento in cui non vi era particolare ressa nell’area dei controlli.