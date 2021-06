Sport |

La Reale Mutua Basket Torino a Voghera per riprendere il controllo della serie

Dopo le due gare "torinesi" la serie è sul punteggio di 1-1; gara 4 si giocherà domenica alle h.20.45 sempre a Voghera

Terzo capitolo della finale playoff tra la Reale Mutua Basket Torino e la Bertram Tortona: dopo aver pareggiano la serie lunedì scorso a Torino, questa sera alle h.20.45 i bianconeri ospitano Alibegovic e compagni al PaLaOltrePo’ di Voghera. “Gara 2, qualora ce ne fosse stato bisogno, ha dimostrato che Tortona è una squadra costruita per poter competere con tutti. - commenta coach Iacozza alla vigilia del match - La qualità dei singoli giocatori si esprime al meglio quando riescono a giocare al loro ritmo. Noi in gara 3 dovremo avere un importante impatto iniziale sulla partita, giocare con la nostra solita intensità e focalizzare la testa sulle piccole cose da fare”. Tallone d’Achille della squadra torinese nelle prime due gare della serie è stato sicuramente il tiro da dietro l’arco: la squadra di coach Cavina ha, infatti, segnato da tre con il 14% nella prima sfida e con il 21% nella seconda (la risposta degli avversari con il 52% ha indirizzato la gara, portando la vittoria a Tortona). “In gara 3 dovremo scendere in campo trovando il modo di elevare il nostro livello, curando e mettendo in pratica nei dettagli alcuni aspetti che abbiamo già migliorato in gara 2 rispetto alla prima sfida. Siamo consapevoli che Torino porterà la migliore versione possibile di sé stessa e produrrà una grande partita a livello emotivo, caratteriale e tecnico. Per questo sarà importante essere bravi a leggere gli adeguamenti che metteranno in campo nel corso della gara”. Il commento del coach della Bertram Tortona Marco Ramondino. Gara 3 torna in TV e potrà essere vista, oltre che in streaming su LNP Pass, sul digitale terrestre, in Piemonte LCN 601. Palla a due alle h.20.45

SM

