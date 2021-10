Torna il teatro al Concordia di Venaria con "White Out - La conquista dell'inutile"

La VIII edizione della Rassegna Internazionale di Circo a Teatro diretta dalla FLIC è tornata al Teatro della Concordia di Venaria Reale, con due spettacoli che fondono lo sport con il circo contemporaneo. Dopo la commedia ciclo-comica della compagnia Madame Rebinè, il 26 giugno va in scena “White Out” della compagnia Piergiorgio Milano, spettacolo che fonde circo, teatro, danza e tecniche di alpinismo con ispirazione tratta scritti di Walter Bonatti, Giampiero Motti, Enrico Camanni, Reinhold Messner ed altri grandi alpinisti.

Ingresso unico: € 10 € Info e prenotazioni: Tel: 0114241124; Email: biglietteria@teatrodellaconcordia.it - booking@flicscuolacirco.it www.flicscuolacirco.it - www.teatrodellaconcordia.it

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Nell’alpinismo il termine White Out indica la perdita completa di punti di riferimento dovuta alle condizioni metereologiche particolari: la neve, la nebbia e le nuvole generano una distorsione nel riflesso della luce, creando un’uniformità apparente tra cielo e terra, che rende impossibile ogni tipo di spostamento in qualsiasi direzione. White Out è un viaggio ironico e drammatico, divertente e commuovente, non solo nel paesaggio naturale evocato sulla scena, ma anche nell’interiorità umana.

La montagna dunque come specchio dell’uomo. Dichiara Piergiorgio Milano: “la più grande ambizione di questo spettacolo è trasformare l’alpinismo in linguaggio artistico. Creare un’esperienza coreografica e una sintesi visuale al punto di trasportare l’immensità della montagna all’interno d’una sala teatrale, in modo che il pubblico possa vivere da vicino la neve, la tempesta e le pareti rocciose verticali”.