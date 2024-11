Frtiz, ancora tu. Ma non dovevamo vederci più? Dopo il girone, l'americano e Sinner si ritrovano nella finale delle Atp

Una settimana fa tutti attendevano Alcaraz, per una sfida tra i due giovani talenti destinati a dominare il tennis per i prossimi 10 anni. Ieri mattina i pronostici erano per una finale contro Zverev, che aveva fatto percorso netto nella fase a gironi. Ed invece sarà il californiano Taylor Fritz l'avversario di Jannik Sinner nell'atto conclusivo dell'edizione 2024 delle Atp, primo americano a centrare il traguardo dopo 18 anni.

Il precedente di martedì nel girone

I due si sono affrontati già pochi giorni fa nel girone, con la vittoria del numero 1 del mondo con un doppio 6-4, ma quello che è stato (compresa la netta vittoria del nostro campione a settembre negli US Open) non conterà stasera alle ore 18. Sarà una partita completamente nuova quella che andrà in scena in una Inalpi Arena che si annuncia caldissima come non mai. E conferma, da quando è stata adottata questa formula, come una volta di più anche chi ha perso un incontro nella fase di qualificazione può arrivare in finale.

E magari anche vincere, ribaltando quanto era successo nei giorni precedenti. Senza tornare troppo indietro nel tempo, ma limitandoci a solo alle tre precedenti edizioni torinesi, nel 2021 Zverev trionfò in finale su Medvedev che lo aveva messo k.o. nel girone, mentre abbiamo ancora ben impresso cosa era successo dodici mesi fa: Sinner aveva battuto Djokovic nelle qualificazioni, al termine di una splendida battaglia di due ore e mezza, ma poi in finale il fuoriclasse serbo si prese la rivincita, vincendo nettamente in due set.

La forza di Sinner

Chi crede nella scaramanzia e nella forza delle statistiche è autorizzato a fare tutti gli scongiuri del caso, ma la superiorità che finora ha dimostrato Sinner (compresa la semifinale contro il norvegese Ruud) lo farà scendere in campo come logico favorito e non solo perché stiamo parlando del numero 1 del mondo: il fuoriclasse altoatesino sta portando a termine un 2024 da record, in cui ha perso solamente sei partite, ha vinto due prove del Grande Slam e dopo la finale conquistata l'anno scorso (da rivelazione) a Torino, vuole chiudere il cerchio conquistando il successo più atteso dal pubblico italiano.

Audience da record?

Il successo dell'idolo di casa coronerebbe una edizione da record delle Atp Finals e sarebbe il miglior viatico anche per fare in modo che l'Inalpi Arena resti ancora la casa di questa straordinaria kermesse anche dopo il 2025.

Il destino di questa partita dovrebbe essere più chiaro già prima della finale tra Sinner e Fritz, che mira invece a raccogliere una audience ancora superiore ai 6,7 milioni della finale del 2023. Perché il tennis, quando raggiunge questi vertici con il nostro fuoriclasse in campo, è capace di sfornare numeri da nazionale di calcio.