Via Borgaro, arriva una nuova struttura commerciale: c'è l'ok della Giunta comunale

Approvata questa mattina dalla Giunta di Palazzo Civico una delibera che autorizza (sulla base di quanto disposto dal decreto legge 70 del 2011, convertito in legge 106 sempre del 2011), la demolizione di un fabbricato in via Borgaro 96/98 e la successiva realizzazione, in deroga al Piano Regolatore Generale, di una media struttura commerciale .

"Come per altri casi in cui sono state concesse deroghe al PRG per insediare nuove strutture commerciali, l’Amministrazione comunale – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Antonino Iarìa - ha varato il provvedimento dopo aver avviato un’interlocuzione e sentito il parere delle realtà del territorio: residenti e titolari di attività economiche hanno valutato positivamente la proposta di realizzare una nuova struttura commerciale, valutandola un’operazione utile a riqualificare un’area oggi poco frequentata, che potrà avere ricadute positive su tutta la via Borgaro".

La delibera passerà nei prossimi giorni al vaglio del Consiglio comunale per il definito sì.