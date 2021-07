San Giovanni, i segreti di una giornata speciale. E quel "Gianin" nelle ciliegie...

Chi raccoglie noci per il nocino, chi il 24 giugno ha raccolto al tramonto fiori ed erbe per fare l'acqua di San Giovanni, chi accende farò, chi prepara unguenti, ghirlande, coroncine con i fiori dei giorni vicini al solstizio d'estate, chi non fa il bagno (al mare o al lago).

Moltissimi popoli hanno feste e soprattutto riti legati all'inizio dell'estate e a questa notte magica.

Il giorno legato a San Giovanni però è anche legato a "caratteristiche" che si rifanno proprio al nome Giovanni usato in contesti più terra terra e meno aulici.

Nei detti popolari piemontesi Gioanin compare spesso!

È un tipo leggendario, quasi buffo che però sa districarsi dagli impicci in maniera simpatica. Ricordate la storia di quel Giovannino che faceva l'aviatore ma finita la benzina ha pensato di sostituirla con la sua pipì?

Gioanin "Pet Pet" Sigala a fasia l'aviator mancaie la bensina...

...pisà 'nt el motor! Nessuno di voi da piccolino è stato soprannominato così perché passava dalle risate ai capricci in pochi secondi? Gioanin dla brigna, ‘n poch o piura e ‘n poch o grigna.

Oppure quando siete in dubbio, avete un tarlo che vi gira in testa senza sosta vi dicono che "avete il gianin". Ma il mio preferito Gioanin o Gianin (che secondo me suona meglio), la star indiscussa tra tutti i tipi di bachi e vermicelli della frutta soprattutto quindi tra cocat, bigat, gatin e mignin, c'è il mitico Gianin delle ciliegie!

È sapete perché si chiama proprio così? Pare che dal 24 giugno giorno appunto di San Giovanni ogni ciliegia abbia il suo vermetto o per dirlo in maniera più simpatica a S. Gioann, tute ëȓ ciȓese ȓ’han o sò gianin!

E qui normalmente la popolazione si divide in due:

- chi dal 24 giugno non le mangia più perché sono ormai troppo mature e non più buone

- chi sostiene che non ci si debba porre troppi problemi, non guardare dentro e mangiare... seguendo la teoria che se il Gianin l'ha scelta sarà buona.