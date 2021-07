Sei film del TorinoFilmLab sfilano sul tappeto rosso del Festival di Cannes

A cominciare da La Civil , scritto e diretto da Teodora Ana Mihai, che ha partecipato al programma per sceneggiature ScriptLab nel 2017. Opera prima della regista belga-romena, si tratta di un dramma psicologico ispirato alle storie delle vittime del cartello della droga e delle loro famiglie, inclusa la tragica vicenda di Miriam Rodriguez, attivista messicana per l'uguaglianza di genere e per i diritti delle donne nel suo Paese. Il film è stato girato tra novembre e dicembre 2020 a Durango, in Messico, durante la pandemia.

Inoltre, tra i lunghi della Quinzaine des Réalisateurs compaio altre due opere passate dal laboratorio torinese: Medusa, secondo film della regista brasiliana Anita Rocha da Silveira, arriva dopo l’acclamato Kill me Please (2015), presentato in anteprima al Festival di Venezia e poi in svariati festival in tutto il mondo. Prodotto da Bananeira Filmes (Brasile) in coproduzione con Mymama (Brasile), il film segue la giovane Mariana che per mantenere l’apparenza di una donna perfetta e non cadere in tentazione, controlla tutto e tutti intorno a lei fino all’eccesso.