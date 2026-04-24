Giornata della Terra: Nuova acropoli Torino propone un pomeriggio di pulizia nelle vie del centro

In occasione della Giornata Internazionale della Madre Terra, l’associazione Nuova Acropoli Torino organizza un’iniziativa aperta alla cittadinanza in programma sabato 25 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, nel centro di Torino, tra via Garibaldi (altezza civico 42) e piazza Arbarello.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della tutela ambientale e promuovere una maggiore attenzione alla cura degli spazi urbani, attraverso attività semplici e accessibili a tutti.

Nel corso del pomeriggio, i volontari di Nuova Acropoli Torino allestiranno uno stand interattivo in via Garibaldi, dove saranno proposti giochi e laboratori rivolti a adulti e bambini. Le attività sono pensate per spiegare in modo concreto come adottare comportamenti sostenibili nella vita quotidiana e per coinvolgere direttamente i cittadini, con particolare attenzione alle famiglie e ai più giovani.

Accanto alla parte educativa, è prevista anche un’azione pratica sul territorio. Nel corso dell’iniziativa si svolgerà infatti una pulizia ecologica in piazza Arbarello, che rappresenta un momento operativo di cura degli spazi pubblici e un’occasione per rafforzare il senso di responsabilità collettiva verso l’ambiente. L’iniziativa è libera e aperta a tutti, senza necessità di iscrizione, e si inserisce nel quadro delle attività promosse a livello cittadino per la Giornata della Terra. L’evento è realizzato con il coinvolgimento del Comune di Torino, nell’ambito del progetto Torino Spazio Pubblico, e con il patrocinio della Circoscrizione 1, a sostegno delle azioni di partecipazione e sensibilizzazione ambientale.