Il dramma dopo l’alluvione: torna nella casa popolare andata distrutta e si toglie la vita

Cavagnolo dichiara il lutto cittadino a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di Giuseppe Z.

L’uomo, 45 anni, si è tolto la vita a seguito dell’alluvione che ha colpito il chivassese la scorsa settimana. In particolare colpite le case Atc del comune con danni che avevano causato lo sfollamento di decine di famiglie. Stando a quanto si apprende l’uomo, che viveva ai piani alti, era ritornato nella sua abitazione nella giornata di domenica, ma non avrebbe superato lo sconforto che aveva provocato in lui la perdita della casa e dei mezzi di trasporto che aveva all’interno del garage. Per questo motivo si sarebbe tolto la vita.

Dopo l’allarme lanciato dalla compagna l’uomo è stato rinvenuto privo di vita nell’abitazione a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco e dell’equipe medico sanitario che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata composta nell’ospedale di Chivasso.

Il sindaco di Cavagnolo Andrea Gavazza ha proclamato il lutto cittadino come riporta un post su facebook.

"Si invitano i cittadini a esprimere la propria partecipazione al cordoglio nelle forme ritenute opportune mentre sono confermate le commemorazioni delle vittime dell’amianto e la sola partecipazione alle deposizioni delle corone in programma per il 25 aprile.”

E poi l’invito ai cittadini colpiti a rivolgersi a specialisti: “ai esortano i cittadini che avessero bisogno di supporto psicologico a richiedere l’attivazione del servizio contattando gli uffici comunali.”

Durante la giornata sarà esposta la bandiera a mezz’asta e tutte le attività sportive e ricreative saranno sospese.

Cordoglio espresso alla famiglia della vittima anche da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa.

"Siamo vicini alla comunità del comune del Chivassese - dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini - duramente colpito dall’alluvione. L'Agenzia si è subito messa al lavoro per ripulire le case in sua gestione e individuare una soluzione abitativa alternativa per le famiglie che non possono rientrare nelle loro abitazioni”.