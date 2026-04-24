Storia della villeggiatura: il 6 maggio si può fare una passeggiata virtuale tra Nizza e dintorni

Mercoledì 6 maggio 2026, dalle 15:30 alle 17:00, negli spazi di Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato (via Giolitti 21, Torino), l’Associazione D.I.V.A. Odv propone l’incontro “Passeggiata virtuale a Nizza e dintorni: ripercorrendo la storia della villeggiatura”.

L’appuntamento accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra storia, arte e trasformazioni sociali, alla scoperta di Nizza e della Costa Azzurra. A guidare il percorso sarà la professoressa Rosalba Fano, che ricostruirà l’evoluzione della villeggiatura e il cambiamento del modo di vivere il tempo libero, intrecciando curiosità storiche e spunti culturali.

Già docente di italiano e storia nelle scuole superiori e in diverse Università della Terza Età, Fano è oggi attiva nella divulgazione storica e turistica. La sua narrazione, chiara e accessibile, permetterà di rileggere luoghi e abitudini del passato, valorizzando il ruolo della memoria come strumento di comprensione del presente.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’Associazione D.I.V.A. Odv porta avanti per contrastare la solitudine e favorire occasioni di incontro, in particolare per le persone anziane o in situazioni di isolamento. Attraverso momenti culturali condivisi, l’obiettivo è stimolare relazioni, curiosità e partecipazione.

L’evento è aperto a tutti.

