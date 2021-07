Internet a casa: le novità di Fastweb, Vodafone e Tim

Le offerte per la connessione alla rete Internet di casa variano nel tempo. Da un lato perché le compagnie telefoniche sono sempre pronte a proporre nuove offerte ai propri clienti, dall’altro lato cambiano anche le esigenze degli utilizzatori della rete, così come la diffusione delle diverse tecnologie oggi disponibili. Stiamo parlando in particolare della rete in fibra ottica, che sta raggiungendo sempre più Comuni in tutta Italia, rendendo possibile una connessione molto più veloce e stabile. Vediamo le proposte delle principali compagnie telefoniche operanti in Italia, quanto costano e cosa ci offrono con l’abbonamento mensile.

L’offerta di Fastweb

Anche FASTWEB oggi propone nuove offerte per internet con fibra ottica, fino alla casa del singolo cliente o anche solo fino alla prima connessione stradale più vicina. La proposta è particolarmente conveniente, l’ offerta internet per la casa di Fastweb propone internet illimitato, fino a 2,5 Gigabit al secondo, attivazione gratuita e utilizzo del nuovo Internet Box NeXXt; con soli 3 euro in più al mese è possibile ottenere anche le chiamate illimitate verso telefoni fissi e mobili nazionali e l’amplificatore Wi-Fi booster, per utilizzare internet con la medesima precisione, stabilità e velocità in ogni punto della propria abitazione.

L’offerta di TIM

L’offerta di TIM si declina in 3 diverse tariffe mensili, a seconda delle necessità del singolo cliente. L’offerta base comprende la connessione in fibra ottica fino a 1 Gigabit, le linea telefonica e l’attivazione gratuita. Con un piccolo sconto si può approfittare dell’offerta che comprende anche un voucher per l’acquisto di un PC o di un Tablet a scelta; le altre condizioni sono simili all’offerta base, con in più l’HUB+ di TIM e le chiamate illimitate. Per chi desidera avere qualcosa in più TIM propone la medesima offerta del piano con voucher, più minuti, GIGA e SMS illimitati per un telefono cellulare, con SIM gratuita. L’offerta con il Voucher è disponibile solo per i primi 20 mesi, al termine dei quali sarà necessario scegliere una nuova offerta.

L’offerta di Vodafone

Anche per Vodafone le proposte per internet a casa sono due: una che punta sulla convenienza, l’altra che propone anche una SIM per lo smartphone congiuntamente alla connessione internet per la casa. Stiamo comunque parlando di connessione in fibra ottica, senza vincoli di durata, chiamate da telefono fisso comprese, modem con Wi-Fi optimizer e internet fino a 2,5 Gigabit al secondo. Vodafone comprende anche una SIM dati con 150 Gb di traffico al mese, da utilizzare sul tablet o sul computer fuori casa. Con l’opzione a costo maggiore è disponibile anche una SIM 5G per lo smartphone, con Giga, minuti e SMS illimitati.

La fibra ottica in Italia

Prima di scegliere la connessione internet per la propria abitazione è importante effettuare una verifica della copertura con fibra ottica. Anche se tale opzione è in costante diffusione in tutta Italia, è infatti importante notare che ad oggi non è disponibile ovunque. Sono infatti ancora molte le zone coperte solo da linea ADSL, per le quali le proposte in fibra ottica non sono attivabili. Sul sito delle singole compagnie telefoniche è possibile fare una rapida verifica, per controllare la copertura nel luogo in cui si vive. Attraverso tale verifica è possibile controllare la velocità massima a cui si potrà navigare dopo aver cambiato provider. Si tratta di una verifica importante da effettuare, perché non tutte le compagnie telefoniche offrono il medesimo servizio in tutti i Comuni italiani.