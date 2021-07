"E' andata così": con un'autobiografia Ligabue ritrova il suo pubblico, da Campovolo all'anfiteatro di Susa

Cantautore, regista e scrittore: trent'anni di poliedrica attività racchiusi in un unico libro, che mette insieme, tra aneddoti e riflessioni, i pezzi di una carriera iconica, dalle note cantate al cielo di Certe notti a film generazionali come Radiofreccia. Luciano Ligabue sarà ospite del festival Borgate dal Vivo, questa sera, alle 18, all'Arena romana di Susa, per raccontare la sua autobuografia, È andata così – Trent’anni come si deve (Mondadori, 2020). Dialogherà con lui il giornalista Massimo Cotto, che ne curato la stesura a quattro mani.

Un evento attesissimo, che, il giorno dell'apertura delle prevendite online, ha fatto registrare il tutto esaurito nel giro di dieci minuti. Saranno quindi gremiti i 200 posti a sedere dell'anfiteatro susino, un luogo intimo, familiare, ben lontano dai bagni di folla di Campovolo cui il cantautore emiliano è abituato. Ma, proprio per questo, più adatto ancora a un racconto a tu per tu.

In apertura si esibirà Caterina Cropelli, classe 1996, vista a X-Factor nel 2016. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo disco di inediti Caterina, mentre di recente è uscito il nuovo singolo La promessa, che anticipa l’arrivo del secondo album.