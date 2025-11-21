Dal 'Canzoniere militare' a Il Postino passando per Rossini: la banda Ana festeggia

Dal '33' all'inno nazionale passando per Rossini, il Rondò veneziano e la colonna sonora de 'Il postino'. È eterogeneo il repertorio del concerto di Santa Cecilia che la banda musicale Ana (Associazione nazionale alpini) eseguirà sabato 22 novembre alle 21 nella cattedrale di San Donato a Pinerolo (piazza San Donato 14). Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale con il gruppo di musicisti nato nel 1966. Sono una trentina oggi i componenti della banda musicale Ana suddivisi nella sezione dei fiati e delle percussioni.

“Oltre al '33', considerato l'inno degli alpini, eseguiremo un altro brano rappresentativo: 'La marcia dei coscritti piemontesi'. Non mancherà poi il nostro fiore all'occhiello: il 'Canzoniere militare', raccolta che aveva curato il maresciallo Agostino Garello di Pinerolo” annuncia il maestro della banda, Alberto Damiano.

Prima della classica conclusione, affidata all'inno nazionale, i musicisti eseguiranno non solo i brani originali per banda ma anche brani di musica classica ed estratti dalle colonne sonore di film famosi. L'ingresso è libero.