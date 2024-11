La promessa degli Statuto: "Se Carlo Conti ci porta al Festival, con noi sul palco dell'Ariston Bruno e Ferrante"

Gli Statuto si candidano ad un posto tra i Big di Sanremo 2025 con una promessa: portare due ex grandi del Toro sul palco dell'Ariston, nel caso Carlo Conti li scelga per il festival. "Gli abbiamo proposto un pezzo pazzesco. A più di 30 anni dalla nostra partecipazione al Festival, ci siamo rimessi in gioco e scritto una canzone che parla di un padre e una figlia. Due generazioni a confronto accomunate dall’amore per il calcio, con i ritmi e gli accenti della musica ska. E ora vi facciamo una promessa: se riusciremo a segnare questo gol, porteremo sul palco dell'Ariston due stelle del calcio italiano che si esibiranno con noi: Pasquale Bruno e Marco Ferrante".

La band torinese su Instagram ha così aumentato la curiosità di tutti, quando manco ormai poco più di una settimana all'annuncio ufficiale dei Big in gara, che avverrà domenica primo dicembre nel Tg1 delle 13.30.

O' Animale e Marco-gol

Se il momento del Toro è (da tempo) avaro di soddisfazioni, Pasquale Bruno e Marco Ferrante sono giocatori entrati nel cuore dei tifosi granata per quanto hanno saputo fare. Pasquale O' Animale, arrivato nell'estate del 1990 dalla Juve, divenne in fretta un idolo della curva Maratona, annullando tanti grandi attaccanti e contribuendo a portare la squadra allora allenata da Mondonico ad una storica finale di Coppa Uefa nel 1992 (battendo in semifinale il Real Madrid) e a vincere la stagione seguente la Coppa Italia.

Considerato tra i difensori più cattivi della storia del calcio italiano, Bruno viene ricordato anche per le lunghe squalifiche, una addirittura successiva ad un derby in cui era stato espulso nel primo tempo, con successivo tentativo di aggredire l'arbitro Ceccarini, che nella stessa partita cacciò poi anche il compagno Policano.

Marco Ferrante, invece, è uno degli attaccanti più prolifici della storia granata con i suoi 125 gol, avendo vestito la maglia del Toro dal 1996 al 2004. Fu sua una delle reti della clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3 contro la Juve il 14 ottobre 2001, passata alla storia anche per il rigore mandato alle stelle al 90' dal bianconero Salas.

Statuto Football Club

La band degli Statuto è composta da Oscar 'oSKAr' Giammarinaro (voce), Giulio 'Arfy' Arfinengo (batteria), Francesco Tringali (chitarra), Alessandro 'Bruce' Loi (basso), Lorenzo Bonaudo (tromba) e Gigi Rivetti (tastiere), ha fatto uscire di recente 'Statuto Football Club', raccolta di otto tra canzoni e sigle radio-tv a tema calcistico, riarrangiate con il tipico stile ska-soul-pop che da sempre è il loro marchio di fabbrica.

Grandi tifosi del Torino, in particolare Ocar, che di recente ha cantato anche due canzoni durante la serata di consegna del Pallone Granata a Moncalieri. E adesso, dal Castello Reale al palco dell'Ariston, il passo potrebbe essere breve e sempre nel segno del Toro.

Ferrante: "Perché no?"

"La settimana scorsa ci siamo sentiti con Oscar (Giammarinaro, ndr) e mi ha detto di questa idea. L'abbiamo trovata una cosa carina, se succede perché no?". Così l'ex bomber granata Ferrante sulla proposta in chiave Sanremo degli Statuto. E su cosa farebbero sul palco lui e Bruno, si limita a dire: "Penso il coro, ma ancora non lo so, la cosa è nata una settimana-dieci giorni fa. Ma se potessimo palleggiare io e Pasquale sicuramente sarebbe meglio, almeno quello lo sappiamo fare, non sappiamo suonare strumenti. Il pezzo? L'ho sentito, è carino e ci è piaciuto, adesso vediamo che succede...".