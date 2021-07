La nuova colonna laparoscopica consente un salto di qualità alla chirurgia del Maria Vittoria

Se iniettata in vena, consente uno studio, in tempo reale, della vascolarizzazione sanguigna e linfatica di diversi organi tra cui il colon, oltre a facilitare lo studio anatomico dell'albero biliare. E’ una sostanza sicura, l’utilizzo non ha effetti collaterali. La strumentazione necessaria al suo utilizzo è un rilevatore di fluorescenza. Negli ultimi anni è stato introdotto l’uso della fluorescenza con verde d’Indocianina per acquisire informazioni relative alla vascolarizzazione durante l’intervento di chirurgia colorettale. Questa metodica facilita l'identificazione della reale vascolarizzazione dei monconi intestinali da ricollegare e la visualizzazione dell'uretere, con l’obiettivo di ridurre le complicanze chirurgiche. Nella chirurgia laparoscopica, riconoscere le strutture in modo precoce e differenziarle più chiaramente, è una necessità.