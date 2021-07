Salerno del MAT sfida Lo Russo e Damilano: "Turismo volano per Torino, creare centro unico per tesori artistici"

Dopo un lungo passato nelle file della destra - prima nel MSI accanto a Gianfranco Fini, poi diventata Alleanza Nazionale, e fondatore in seguito de La Destra con Daniela Santanchè - ha deciso di dare il via ad "un movimento totalmente civico".

"Ai 4 mila posti di lavoro persi con l'illusione della Gigafactory di Stellantis, rispondo con le decine di migliaia che produrrà la nuova economia turistica cittadina nazionale e internazionale che svilupperò". È questa la proposta di Roberto Salerno , storico presidente della squadra femminile del Torino, che sarà il candidato a sindaco per il Movimento Ambientalista Torino .

E l'ex parlamentare sfida i due competitor principali per le Comunali, Stefano Lo Russo per il centrosinistra e Paolo Damilano per il centrodestra, ad un confronto pubblico sul rilancio del capoluogo".

“La rinascita - sottolinea - non passa dalle strategie inconcludenti e fumose, che sento uscire dai loro noiosi monologhi. All’inesistenza per 50 anni di politiche economiche di sinistra alternative a quelle dell’auto, si aggiunge oggi da destra la più completa assenza di una visione alternativa a questo settore, oramai da 40 anni in disimpegno irreversibile".