Incendio a Trana, raccolta fondi per aiutare i due fratelli che hanno perso la casa

Su GoFundMe è partita un'iniziativa solidale a supporto di Marco e Gloria, i due fratelli che hanno perso la loro casa di Trana, nel torinese, devastata da un incendio la notte tra il 25 e 26 marzo.

Le fiamme, causate dal malfunzionamento di una stufa, hanno devastato l’intera abitazione. “Marco - si legge - si era appisolato sul divano al piano terra dopo una lunga giornata, quando si è svegliato a causa delle fiamme, dalle quali fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo”.

“La casa, dove Marco e Gloria erano cresciuti, era l’ultimo ricordo tangibile dei loro genitori e della loro infanzia. Con essa - scrivono gli organizzatori - sono andati perduti anche gli oggetti personali che dovevano ancora essere traslocati a Milano. Purtroppo non potranno ricevere alcun risarcimento, in quanto la casa non era assicurata”.

I fondi raccolti serviranno, almeno nella fase iniziale, per i costi di smaltimento, per la bonifica e la messa in sicurezza