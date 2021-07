Magliano e Fissolo (Moderati): "Finalmente si interviene presso l'accampamento abusivo di via Brenta"

"Apprendiamo la notizia dell'intervento presso l'accampamento abusivo presso l'area cani di via Brenta: fatto positivo. L'impegno dei Moderati (anche in Comune, con un'interpellanza discussa lo scorso 28 giugno) è stato dunque premiato: da tempo chiedevamo un intervento in quella zona di Borgo Vittoria", sottolineano in una nota il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano e il candidato consigliere Simone Fissolo.

"Ci auguriamo inoltre che si trovino sistemazioni dignitose e adeguate per le persone che per quasi un anno sono hanno vissuto accampate e che si scongiuri il rischio di nuovi bivacchi. Ora auspichiamo che via Brenta possa finalmente e pienamente rinascere. La rinascita passa necessariamente dall'allacciamento alla rete del metano: un servizio che, in una zona residenziale di una grande città europea, dovrebbe essere scontato e che invece i residenti di questa porzione di Borgo Vittoria attendono, tra innumerevoli promesse e rinvii, da troppi anni", hanno concluso i due esponenti dei Moderati.