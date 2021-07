Strada groviera al mercato di corso Svizzera: “Sembrano crateri pericolosi” [FOTO]

Buche e strade dissestate in corso Svizzera (ma non solo)

Un buco, poi un altro e un altro ancora. È un vero e proprio asfalto groviera quello con cui i cittadini sono costretti a convivere in corso Svizzera.

Il punto più critico è quello tra via Nicola Fabrizi e via Balme: dove sono presenti i servizi, tra mercato rionale e supermercati, scuole e poste, il manto stradale cade a pezzi. Le buche sono ovunque. Un pericolo per tutti: tanto per gli anziani e i bambini, quanto per le moto, le bici e le auto.

È già capitato infatti che diversi automobilisti subissero danni alle loro vetture a causa di una buca troppo profonda. Il paradosso? Proprio in quella zona la politica è solita allestire banchetti, facendo quindi slalom tra i “buchi” di corso Svizzera.

“È sempre peggio e nessuno interviene: sembrano crateri, come quelli su Marte. Ma sono pericolosi” spiega un residente. “Speravamo che con i lavori eseguiti al mercato mettessero a posto anche la strada, ma ci siamo illusi” conclude amaro il cittadino.