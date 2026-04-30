Una mini pista ciclabile in via Mondovì: "Raccordo con gli altri tracciati del quartiere"

Un nuovo passo avanti per la mobilità dolce nel quartiere Aurora. È stato completato il raccordo ciclabile tra Lungo Dora Napoli e l’area di via Cecchi, passando anche per via Mondovì, un intervento considerato piccolo nelle dimensioni ma strategico per la rete ciclabile del quartiere.

L’opera consente ora un collegamento più sicuro verso una zona in cui si concentrano diversi plessi scolastici, strutture sportive e il Cecchi Point, rafforzando la possibilità per famiglie e studenti di muoversi in sicurezza, in particolare nei tragitti casa-scuola.

Un intervento nato dalle richieste del territorio

Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro della Circoscrizione 7, in collaborazione con l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, e risponde alle richieste avanzate da genitori della scuola dell’infanzia Chagall e dal comitato civico Aurora SiCura. Una notizia importante per chi vive tutti i giorni il quartiere.

Le prospettive future della rete ciclabile

Per i coordinatori alla viabilità della Circoscrizione 7, Giuseppe Piras e Marta Sara Iní, l’intervento "è solo un primo tassello di un progetto più ampio". L’obiettivo, infatti, è quello di completare il collegamento fino a corso Vercelli, passando da corso Emilia, anche in vista dei lavori legati alla futura linea 12 del trasporto pubblico.

Tra le ipotesi di sviluppo figura inoltre la riapertura del ponte pedonale, per ricucire il collegamento tra Aurora e l’area di San Pietro in Vincoli.

Deri: “Un passo importante per il quartiere”

Soddisfazione anche da parte del presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che ha commentato positivamente l’intervento, sottolineando il valore del lavoro svolto sul territorio e la volontà di proseguire nella direzione di una città più accessibile. “È un risultato importante per il quartiere - ha evidenziato -, e un tassello che si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile e sicurezza”.