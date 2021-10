Atc, Cerutti (Lega): "Alloggi occupati abusivamente ma il Comune non interviene"

“Il problema più grande, quando si parla di case popolari, non è la mancata assegnazione degli alloggi, come sostiene il vicesindaco di Torino Sonia Schellino, ma un Comune che non sa prevenire le occupazioni abusive e che non dispone gli sgomberi. Tra ieri e oggi, sono giunte altre due segnalazioni di altrettante famiglie che non sono potute entrare in possesso delle case a loro assegnate in Corso Taranto perché già occupate illegalmente”. Così Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale, sull’emergenza legata alle occupazioni delle case popolari.

“L’Atc di Torino sta facendo un lavoro enorme - conclude Cerutti - che viene in gran parte vanificato da un Comune che non riesce a garantire alle famiglie assegnatarie un diritto acquisito in modo legittimo”.