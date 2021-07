Affitti Torino: le zone per studenti e lavoratori

Torino è una città che accoglie ogni anno moltissimi studenti e lavoratori provenienti da altre regioni italiane, alla disperata ricerca di una soluzione abitativa che abbia sostanzialmente due caratteristiche fondamentali: posizione strategica e prezzi accessibili. Fortunatamente, per quanto riguarda il mercato degli affitti Torino ha molto da offrire e in tutte le zone della città si riesce a trovare un appartamento che faccia al caso proprio. Quali sono però i quartieri più consigliati per studenti e lavoratori? Scopriamolo insieme.

Centro storico di Torino

Il centro storico è senza dubbio la zona migliore della città della Mole: quella più ricca di servizi, meglio collegata con le altre aree e gradevole anche dal punto di vista architettonico. I principali monumenti si trovano in questa zona e possiamo dire che non manca proprio nulla nel centro storico, che tra l'altro è molto comodo per gli studenti che devono raggiungere le università visto che si trovano tutte nelle immediate vicinanze. Cercare casa nel cuore di Torino però potrebbe rivelarsi una vera impresa, per due motivi. Innanzitutto gli appartamenti in affitto non sono moltissimi dunque la scelta è piuttosto limitata e in secondo luogo i prezzi sono spesso inaccessibili. Per questo motivo sono pochi gli studenti che optano per il centro storico, così come i lavoratori, che preferiscono in molti casi zone più decentrate e comode per raggiungere l'ufficio.

Quartiere Santa Rita

Un quartiere che invece attira molti giovani studenti ma anche lavoratori è Santa Rita, che si trova nella parte meridionale di Torino e non dista eccessivamente dal centro. Famoso per la presenza della nota Chiesa di Santa Rita da Cascia, questo quartiere è molto apprezzato per via delle aree verdi che lo rendono perfetto anche per le famiglie. Qui si trova anche lo Stadio Olimpico ed è ben collegato con il resto della città dunque anche per gli studenti si tratta di una zona comoda per raggiungere l'università. Il vero vantaggio di Santa Rita però è il prezzo degli appartamenti in affitto, decisamente più accessibile rispetto al centro storico e ad altri quartieri come Crocetta.

Quartiere Vanchiglia

Un altro quartiere molto gettonato, sia dagli studenti che dai lavoratori, è Vanchiglia che si trova sempre nella parte meridionale di Torino. Parliamo di una zona prettamente residenziale, in cui non mancano attività commerciali di vario tipo, negozi, ristoranti e bar. Particolarmente frequentato dai giovani, Vanchiglia è un quartiere che conviene prendere in considerazione perché ancora non troppo distante dal centro: un buon compromesso ed una valida alternativa a Santa Rita.

Quartiere Mirafiori Sud

Per chi ha un budget limitato e vuole cercare di spendere il meno possibile di affitto, il quartiere Mirafiori Sud potrebbe rivelarsi molto interessante. Siamo sempre nella parte meridionale di Torino, ma più distanti dal centro della città, in una zona piuttosto tranquilla ed esclusivamente residenziale. A Mirafiori Sud il prezzo degli appartamenti in affitto è tra i più convenienti in assoluto e il quartiere è ben collegato dai mezzi pubblici con il resto della città, dunque vale la pena prenderlo in considerazione.