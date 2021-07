Accecato dall'ira, aggredisce e prende a pugni un altro conducente: 25enne denunciato per violenza e minacce

Sono circa le 20 di giovedì scorso quando viene segnalata al 112 una lite tra due soggetti a seguito di un incidente stradale. La pattuglia del commissariato Madonna di Campagna giunta sul posto trova ad attenderli un uomo che presenta una tumefazione all’occhio ed una ecchimosi al naso. Questi riferisce agli operatori quanto accaduto poco prima.

Fermo ad un semaforo a bordo della propria auto, la vittima vede improvvisamente sopraggiungere dal lato opposto della carreggiata un veicolo e posizionarsi davanti a lui, al fine di sbarrargli la strada. Pochi istanti e dalla macchina scende un individuo, un italiano di 25 anni, che inizia a sferrare una serie di pugni sul suo cofano. Il conducente lo raggiunge, chiedendo contezza di quel gesto ma l’aggressore gli si avventa contro, sferrandogli un pugno in pieno volto. Terminata l’aggressione, quest’ultimo risale in macchina e fugge via. Alla base del gesto, verosimilmente un moto di gelosia: la vittima era in auto con un’amica, nonché compagna del venticinquenne.

L’uomo è stato denunciato per violenza privata, minacce e lesioni.