Ospedale Settimo, Canalis (Pd): "Società Saapa in liquidazione, ma manca ancora il piano industriale della Regione"

"Dopo aver acquisito nel 2024 la proprietà dell’immobile dell’ospedale civico di Settimo Torinese, tramite l’ASL TO4, ed essersi impegnata ad acquisire e internalizzare l'attività della Società assistenza acuzie e post acuzie (SAAPA) s.p.a. in liquidazione, la Regione non ha ancora in mano il piano industriale (corredato dalla perizia), necessario per realizzare l’internalizzazione della società e garantire i posti letto e la tutela dei lavoratori" così la consigliera Pd, Monica Canalis.



"Avevamo accolto con estremo favore la decisione di trasformare l’ospedale di Settimo in una struttura completamente pubblica a gestione regionale, ma ora i tempi stringono.

La società SAAPA SPA è in liquidazione dal settembre 2021.

La decisione della Regione di acquisire l’attività è del 29 novembre 2024, ma solo il 19 marzo 2025 Azienda zero ha affidato all’Università Bocconi la riprogettazione strategica e la valorizzazione economica dell’ospedale.

Siamo quindi in una fase di attesa, che speriamo possa dare un futuro chiaro a questa struttura fondamentale, che con i suoi 235 posti letto accreditati e autorizzati nell’ambito del Recupero e Riabilitazione Funzionale di II livello, della Medicina di Lungodegenza e della Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria raggiunge ogni anno più di 1.600 pazienti e costituisce un presidio indispensabile per le Asl To4 e Asl Città di Torino.

L’ospedale di Settimo è davvero un bene di respiro regionale e solo con un nuovo piano industriale potrà essere adeguatamente integrato nell’imminente nuovo Piano socio sanitario della Regione.

Occorre fare presto."