Full immersion fra arte, storia e mostre con i Sentieri dei Frescanti

Proseguono le aperture sui Sentieri dei Frescanti con l'appuntamento di (domenica 25 luglio) dedicato all'arte, alla storia, alle mostre, nel comune di Ceresole d'Alba. Una giornata intensa e ricca di opportunità di visite che scaldano il cuore creando belle emozioni e arricchiscono la conoscenza di ognuno. Ecco il programma proposto dai Frescanti:

- Tour della Battaglia a Ceresole d’Alba - una giornata speciale ad ingresso libero, dedicata alla visita degli affreschi della Madonna del Buontempo presso il Municipio in via Regina Margherita 14 con orario 10-13 e 14-18;

- visita al Mubatt Museo della Battaglia con orario 10-13 e 14-18; - e - visita alla mostra Zhang Hong Mei -presso la Chiesa della Madonna dei Prati (dalle ore 14.30 alle 18.30).

Descrizione affreschi della Cappella Madonna del Buontempo: i pregiati affreschi della Madonna del Buontempo sono caratterizzati da Santi taumaturghi e tracce di Lanzichenecchi. San Nicola e soprattutto San Rocco erano considerati potenti taumaturghi di auspicio contro il flagello della peste. Entrambe le figure sono graffiate da ripetute scritte con nomi non autoctoni o suppliche, recanti datazioni come 1558 e 1564. Lo studioso, Carlo Avataneo, le ritiene opera dei Lanzichenecchi che transitarono in questa zona e forse bivaccarono nella Cappella del Buontempo. Si tratta di una circostanza da inquadrare nell’ambito delle perdurate guerre tra Francesi ed Imperiali durante il Cinquecento. Si notino sia la famosa Battaglia di Ceresole del 1544 e l’incendio del paese da parte degli Spagnoli del 1558.

Il sindaco di Ceresole Franco Olocco “Domenica 25 luglio il comune di Ceresole d'Alba apre le sue porte per presentare una ricca offerta di eventi dedicati alla cultura e alla storia. E per favorire le presenze dei visitatori lo fa sempre gratuitamente. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il muBATT - Museo della Battaglia del 1544 - ricco di testimonianze e di allestimenti multimediali. Gli appassionati dell'arte contemporanea potranno visitare il ciclo di opere della apprezzatissima artista cinese Zhang Hong Mei dedicate alla Passione di Cristo (orario pomeridiano 14.30-18.30) che proprio a Ceresole presenta una produzione complementare a quella allestita presso lo spazio MUSA in via della Consolata a Torino. Infine, per chiudere la giornata, per tutta la domenica si potranno visitare gli affreschi della Madonna del Buontempo di scuola Macriniana e Spanzottiana (sec. XVI) custoditi nella sala di rappresentanza del palazzo comunale. Insomma, per chi sceglie Ceresole per trascorrere una giornata all'insegna della storia e della cultura, le alternative non mancano”.

A causa degli enormi danni provocati dal maltempo gli eventi previsti a Castellinaldo d’Alba sono stati rimandati a settembre per rispetto della popolazione colpita. Ci tiene a precisare l'architetto e promotrice del progetto Frescanti Silvana Pellerino “Ci dispiace moltissimo per i danni ingenti dovuti al maltempo, che si sono verificati soprattutto a Castellinaldo d’Alba, agli abitanti e agli agricoltori va tutta la nostra solidarietà. Castellinaldo d’Alba è infatti, un luogo di eccellenza per i Sentieri dei Frescanti”.

Informazioni sugli open days:

Ecomuseo delle Rocche del Roero www.ecomuseodellerocche.it - tel. 0173976181 - email: info@ecomuseodellerocche.it

www.sentierideifrescanti.it