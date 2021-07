L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ha in serbo l'estate 2021

ARIETE

La vostra sarà un’estate bollente e non solo per l’afa incombente ma primariamente per la molteplicità di accadimenti e di incombenze che impazientemente vi aspettano sotto il solleone di due mesetti da cardiopalmo. Nulla andrà lasciato al caso in quanto dovrete calcolare le mosse di chiunque vi attorni od incrociate casualmente al fine di non incappare in inconvenienti vari. Se una scoperta vi ha lasciato a bocca aperta metteteci una pietra sopra e chiedetevi piuttosto il perché una persona ha agito in una determinata maniera. Se invece vi crogiolate nel solito tran tran e siete stufi di un andazzo insoddisfacente starà unicamente a voi mutare lo stato delle cose prendendo delle decisioni fino a ieri posticipate ed ottimizzando il settore che più sta a cuore. In ambito affettivo i liberissimi avranno modo di incontrare un’anima quasi gemella o si butteranno a capofitto in una simpatica storiella mentre tra maritati dissestati i litigi saranno assicurati. Gli sposini novelli invece se la spasseranno e ferie stupende gusteranno. Riguardo i soldi e il lavoro gli stupori non mancheranno… A ferragosto, ovunque vi troviate, esprimete, volgendo gli occhi al cielo, un desiderio, visto che le stelle fisse o cadenti lo esaudiranno. Una controllatina agli organi digestivi non guasta a chi già di per sé soffre di reflusso o colite.

TORO

Quante cosette con cambiate rispetto all’anno antecedente al punto di chiedervi: ma questa sarà nuovamente un’estate caustica o finalmente più decente? Beh … consideratela una stagione particolare invitante a posare lo sdrucito cappotto di un periodo tosto e di mesi non propriamente prelibati, placidi o pacati … Marte, dal 30 luglio fino a settembre inoltrato, raccomanda di osare, darvi da fare, cacciare i brutti pensieri a favore di un ottimismo sicuramente più congeniale al fine di tagliare un traguardo peculiare... La tenacia verrà premiata e un merito riconosciuto pur se non nell’immediato ma voi intanto cominciate a sognare e a gettare le basi per l’avvenire. Nell’arco di una quindicina di giorni un magone accrescerà la tensione ma vi riscatterete alla grande, togliendovi dieci mattoni dallo stomaco e ritrovando la voglia di vivere intensamente ogni ghiotto attimo elargito dalla spilorcia sorte… Qualcheduno vedrà rompersi una storiella altri si infatueranno… Una gitarella verrà sciupata dal maltempo e il rischio di trovare la macchina rigata o multata sarà a portata di giornata compresa la propensione, per disattenzione, a spaccare vetri, gingilli o stoviglie. Avete sette camicie sudato e qualche soldino racimolato? Allora non esitate a togliervi un capriccio, comprare ciò che vi gusta e godervelo alla faccia degli astiosi, dei tirchi o dei troppo parsimoniosi …

GERMELLI

La vostra sarà un’estate da omaggiare con equilibrio, una manciata di buonumore, un granello di pazienza e uno spizzico di temerarietà, considerate le innovazioni che fremono impazienti dietro le cortine di un autunno sorprendente e discretamente promettente… Se il velo della tristezza ha appannato i pensieri, il vento scompigliato le idee, le nubi ottenebrato dei giorni più turbolenti di un ciclone, pian pianino risalirete la china malgrado la fiacca imperversi rendendovi pigri e sonnacchiosi… Decisioni, conti da far quadrare, soggetti da spronare, scompigli e baraonde, incontri ammalianti, indimenticabili esperienze, bisticci domestici, caratterizzeranno dei giorni pieni di luci ed ombre, nel corso dei quali può accadere il prevedibile e l’imprevedibile… Insomma date poco per scontato e accontentatevi di ciò che passa il convento stellare senza esagerare con gli sborsi e gli sprechi. Bene invece per i vacanzieri, per chi è già in panciolle e per chiunque si trovi fuori dal proprio paese. A ferragosto, se di luna dritta, combinate una bella scorpacciata, una grigliata una notte sotto le stelle e sicuramente vi divertirete. Un problemino potrebbe provenire da un malatino, un acciacco, una questione materiale, una pendenza, un calo di tono, un tipo sibillino, un aggeggio che si guasta o qualcheduno a cui stare accanto in un momento delicatino. Attenti pure ai ladruncoli, alle mani leste e ai soliti guastafeste.

CANCRO

Buttate alle ortiche apprensioni, affanni, agitazioni e spassatevela, in quanto abbisognate di candeggiare il fumante cervello, dormicchiare, mangiare in santa pace, concedervi qualche diversivo perché il periodo, per tanti nativi, è stato pesante e, almeno in questo break estivo rendesi tassativo allontanarsi dal consueto ambiente o perlomeno pensare a poco o a niente … Una delusione però sta per bussare alla porta: trattasi forse di una persona una volta troppo mitizzata, di un viaggio sospeso, di un conto salato ed inaspettato oppure di un corruccio spettante un giovanotto o un anzianotto. In compenso avrete la vostra rivincita nei confronti di chi si è comportato malamente. In casa tira aria novità e anche in amore succederanno cose strane. Se avete parenti lontani vi balenerà in testa di andare a trovarli e lo stesso vale per degli amici che non vedete l’ora di riabbracciare. Aderirete a degli spettacoli e andrete fieri di un piccolo successo personale specie se attuate in un settore artistico o giornalistico. Inoltre l’arrivo di un qualcosa di bello riempirà l’animo di gioia. Tra la fine di luglio e il 16 agosto i giorni saranno talmente fermentati dal non avere requie ma alla fine capirete esserne valsa la pena. Gli over 50 controllino minuziosamente la dieta, si guardino dagli sforzi e si tengano in allenamento con un salubre movimento.

LEONE

Fregarvene altamente di gente assai opportunista e scarsamente intelligente è l’unica maniera per non rodervi il fegato o seguitare a rimuginare su chi non merita attenzione accostandovi così serenamente ad un’estate gaudente con la certezza che ogni ingiuria torni al mittente… Una capatina al mare o in collina distenderà i salticchianti nervetti ma, se per vari motivi, non andate da nessuna parte, dedicate le vostre orette alle persone predilette o a sistemare pian pianino delle cosine a cui tenete. Ricontattate una confidente: ne trarrete sicuramente dei vantaggi scoprendo magari una verità ben diversa da come vi era stato proferito e riferito… d’altronde andare in fondo alle cose è un vostro sacrosanto diritto al di là di angherie e sordide bugie… Dare e ricevere rispetto rendesi tassativo e se un rapporto interpersonale ha dato segni di cedimento mettetecela tutta al fine di ripristinarlo evitando di sbraitare o ascoltare le idiozie di chi agisce dietro le quinte con l’unico scopo di farvi litigare… Di fastidi ne avete tanti ma con uno spizzico di ilarità e buonumore li incenerirete... La pazienza difetterà nel trattare con una femmina dalla duplice personalità mentre delle gioie proverranno da bimbetti o animaletti. Glicemia, colesterolo, trigliceridi o schiena da controllare. Una bella sorpresa vi aspetta intorno a ferragosto oppure festeggerete il compleanno in maniera originale.

VERGINE

“Andate e riposate” sembrerà sussurrare un’incorporea vocina… Difatti, che lo ammettiate o meno, siete stanchi, demotivati, mezzi intronati e sfibrati al punto di sproloquiare, peccare di distrazione o prendervela persino con chi non ne può niente del vostro umore oscillante… Fin qui l’anno non è stato eccelso quasi il fato si fosse sollazzato a farvi pagar carucci quei guizzi di ilarità spentisi sul braciere di questioni da definire, ugge varie o necessità di far buon viso a cattivo gioco tenendovi dentro, per amor di privacy, tutto ciò che ha fatto incavolare o penare. Per codesta ragione, se le ferie non le avete già consumate o non vi sono ulteriori impedimenti, converrebbe pensarci seriamente, chiudere i battenti e andare da qualche parte… In famiglia oppure tra stagionati maritati tirerà aria di maretta ma il malumore, scendendo a compromessi, svanirà in fretta mentre chi sta cercando l’amore o delle stagionali avventure, verrà ampiamente accontentato. Da lontano giungeranno dei comunicati atti a lasciarvi di stucco specie se concernono lavoro o figliolanza. Badate a non smarrire documenti, chiavi, oggettini e non lasciate nulla di incustodito, neppure il cellulare! Pure l’alimentazione andrà modificata e la pressione regolarmente misurata. Prima di ogni esposizione ai raggi solari (quest’anno più impestati) spalmate una crema ad alta protezione!

BILANCIA

“Brindisi gaudente ad un’estate briccona ed emozionante” … non è una perifrasi ma un’affermazione da tenere in seria considerazione… Tanto per cominciare i sestili di Venere e Marte vi faranno gongolare, riscoprendovi brillanti e prestanti, nonché risoluti nel far piazza pulita di qualsiasi ostacolo si permetta di infrangere la pace e, quantunque un minimo di tempesta scuotesse le placide acque, non vi sfiorerà minimamente l’idea di mollare bussola e timone seguitando imperterriti per la vostra strada. Alla faccia della crisi permanente, una settimana di rilassamento, lungi da sveglie trillanti, sospiri e pensieri è fondamentale per ristrutturarvi ed affrontare un autunno abbastanza faticoso… Staccate gli spinotti e volteggiate verso località rigeneranti anche se delle grigie nuvolette offuscheranno rapporti, amicizie, cooperazioni, ribaltando quelle che fino a ieri sembravano granitiche convinzioni. Insomma non danzerete sotto uno scroscio di beatitudine ma, rispetto all’anno scorso, le faccende quadreranno sicuramente meglio così come combinerete delle sfiziose giornate in compagnia ed allegria, voltando le sdrucite pagine di un libro che avreste preferito non leggere né impersonare… Varierete look, riabbraccerete chi non vedevate dalle calende greche e in linea di massima vi divertirete.

SCORPIONE

La sfibrante quadratura Saturnina vi tampinerà per l’intera estate sicché, rintronati dai suoi rimbombi, incapperete in impedimenti della serie: posticipare delle vacanze o risolvere dei problemini di salute, amore o valute, programmare un itinerario per poi pentirvene od arricciare il naso… Ma tal intontimento planetario verrà contrastato da Marte il quale formando, dal 30 luglio a settembre inoltrato, un sestile col vostro Sole natale, aggiusterà la frittatina elargendo pause distensive, la decifrazione di un’ enigma e un sospiro di sollievo tirato a mozzafiato pur permanendo intatta, per taluni, quella sottile voglia di evasione tropo spesso soffocata da mascherine, virus aleggianti, soste forzate e brusche impennate. Comportatevi bene con chi vorrebbe da voi un po’ più di considerazione e soprassedete su vecchi rancori perché non vale la pena, in questa esistenza terrena, alimentare rancori… Vi toccherà inoltre compiere un’ardua scelta, chiedere pareri ad esperti al fine di capire fin dove potete liberamente agire, chiudere un annoso capitolo a favore di innovazioni e rinunciare per cause di forza maggiore, ad un paio di tentazioni. In amore quasi tutto sarà lecito a patto di non tradire i vostri ideali e allontanare chiunque faccia del vittimismo una sporca arma. Ricontattate un’amica di vecchia data e ampliate un raggio di azione atto dare, un domani, parecchie soddisfazioni.

SAGITTARIO

Apprestatevi ad un’estate volubile pari alle persone con cui tratterete e con le quali cercare di ragionare sarà come fare un buco nel mare… Ma dopo le trascorse impennate e un periodo non propriamente gaudente abbisognate di chiudere i battenti, allontanarvi dal solito ambiente, coccolarvi interiormente, fregarvene degli stolti e aprirvi ad una stagione discretamente promettente a parte un inconveniente, un’indignazione e un limitato spirito di sopportazione… In uno o più frangenti infatti la pazienza evaporerà favorendo scatti di nervi, disturbi psicosomatici, sbuffi persistenti e grugni permanenti… Con la complicità di Venere, dalla metà di agosto, le pulzelle si innamoreranno, i single non sapranno come dichiararsi e i maritati, tra scaramucce e conciliazioni, si barcameneranno a parte qualcuno che a seguito di un’ennesima delusione si separerà… Da buoni testoni riuscirete inoltre a venire a capo di una delicata questione e a volgerla a vostro favore. Se fattibile uscite dalla prigionia psicologia e concedevi un viaggetto, un diletto, ascoltate i consigli di una saggia amica e non temiate di reclamare diritti e priorità. Da buoni ma ingenui arcieri dello Zodiaco fatevi rispettare e non sottostate ad alcun ricatto morale. Un figlio e un uomo invece stupirà. In tema di salute le infiammazioni abbonderanno. A ferragosto succederà un evento inatteso.

CAPRICORNO

Qualcosa lo state aspettando: forse una riscossione, la coronazione di un sogno, una maggior tranquillità, un’atmosfera meno pregna di asperità ma, poiché la manna non scende mai da cielo e l’albero della cuccagna non esiste neppure sulla punta della più alta montagna, dovreste darvi una smossa o scrollare chi seguita a tentennare o riprovare in un intento accantonato o rimandato… In ciò il trigono di Marte offrirà l’opportunità di modificare ciò che non funge nella quotidianità, così come anelerete starvene in panciolle appartati, lungi da interminabili code, fracassi e gradassi, optando per una villeggiatura genuina, discosti da chi seguita a picchiare sul medesimo tasto e da una mansione che, per bella o brutta sia, le forze se le sta portando via… Approfittate del summenzionato passaggio planetario per far della vostra vita un inventario, sfidare la dea bendata giocando al Lotto la vostra data, occuparvi di faccende delicate, comperare quello che vi piace, coccolarvi e coccolare pur scontrandovi con tanta di quell’imbecillità dall’ipotizzare che la normalità sia una rarità… Le giovani coppiette potrebbero sentir la cicogna svolazzare, le più temprate scegliere ferie separate e quelle squinternate tireranno innanzi a suon di bisticciate… Abbondate in pesce, frutta, verdura, sorvegliate la pressione e se un acciacco persiste andate dal dottore.

ACQUARIO

Rileghereste volentieri quel malandrino di Saturno in uno sgabuzzino perché questa stagione ve la vorreste godere senza pungervi con le spine che tal pianeta ha sparpagliato sul cammino. Qualcuno di voi se la spasserà, qualcun’ altro sgobberà o per cause di forza maggiore, alle ferie rinuncerà … In mezzo a tanto marasma spuntano però delle amicizie su cui contare ed è proprio con queste che dovreste programmare baldorie, scorpacciate, passeggiate… Single, separati o mal maritati si ritroveranno scaraventati nell’oblio di un’infatuazione non propriamente di comune amministrazione, implicante un soggetto conosciuto casualmente mentre i novelli conviventi ad immani progetti apriranno i battenti… Rivedrete qualcheduno a voi caro, nel mese di agosto, vivrete un magico momento alternato però ad un minuto corruccio o tormento. Insomma, a seguito delle precedenti batoste, non avrete di che lamentarvi a parte di mandare in pensione depressione e demoralizzazione. Un anziano invece impensierirà e chi ha figli, per svariati motivi, si impensierirà. Chi va in gironzolo si guardi dai temporali e non dimentichi a casa l’ombrello! Se la pelle è molto secca provate a centrifugate un cetriolo insieme ad una tazza di latte passate sul volto e asciugate con una salvietta: in un battibaleno la carnagione diventerà perfetta!

PESCI

Lasciatevi cullare dalle stelle e tuffatevi, anima e corpo, in un’estate da soddisfatti o rimborsati, una stagione da vivere interamente ed intensamente, con tutte le improvvisate che serberà e per la quale varranno delle regole fondamentali tipo: scappare da habitat opprimenti, salvaguardare il benessere fisiologico, fantasticare, amare, folleggiare e brindare all’ostacolo sormontato o al traguardo finalmente tagliato. Certo che le preoccupazioni non mancano ma muovendo un passettino alla volta ogni rogna verrà risolta: basta crederci fermamente e lottare per quell’ideale che nessuno vi potrà sottrarre… Fino al 28 luglio Giove aiuta chiunque ambisca risalire la china, fare incontri ammiccanti o risolvere una questione attigua ad affetti, incartamenti, salute o valute. Fidatevi inoltre di quell’intuito che difficilmente fa cilecca, coltivate un’amicizia sincera, concedetevi dei week end festaioli, aiutate un figliolo attraversante un momento delicato e, tra un’anguria e un gelato, pensate seriamente ad un autunno abbastanza interessante ma altrettanto spossante. Fattibili dei bisticci con chi reputate non vi comprenda ma anche delle gaiezze propense a cancellare le passate asprezze. Un paio di inviti o serate in allegria daranno input ed euforia. Fattibili per voi o familiari dei contatti con enti sanitari. Attenti anche a non scivolare!

E che le stelle, magiche e fatate, illuminino la vostra vita e le notti d’estate…

