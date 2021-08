Comunali, i Moderati: "Appoggio a Lo Russo, ma senza alleanze con i 5 Stelle"

"I Moderati sono pronti a sostenere il candidato sindaco Stefano Lo Russo e il centrosinistra, come avviene ormai da 16 anni. Considerate però le continue esternazioni da parte di esponenti del centrosinistra che invitano all’accordo coi 5Stelle, ci vediamo costretti a richiedere che venga ribadito su un documento scritto il no all’alleanza col Movimento, in Comune come nelle Circoscrizioni". Lo ha dichiarato oggi il leader dei Moderati Giacomo Portas.

Che ha poi concluso: "Se questa chiarezza non ci sarà ci vedremo costretti a compiere altre scelte".