Scuola ed educare, a Torino torna il Social Festival: inaugurazione con Don Ciotti e Zoro

Torna il Social Festival Comunità Educative, il grande appuntamento dedicato ai mondi della scuola e dell’educare. Dal 3 all'8 novembre a Torino ci sarà una settimana di lezioni magistrali, seminari, workshop, laboratori, attività con le classi di ogni ordine e grado.

Settanta eventi, più di 150 voci dai mondi della scuola, della pedagogia, della psicologia, delle scienze, delle arti, per mettere al centro del pensiero della città i percorsi di crescita delle nuove generazioni. Promosso da Comune e Città metropolitana di Torino e ITER, il tema al centro della quarta edizione è "Educare al futuro".

Salerno: "Educare al futuro"

A chiarirlo l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, che ha aggiunto: "Quando ci siamo insediati uscivamo dalla fase peggiore del Covid, ma eravamo concordi sul fatto che fosse necessario ritrovarsi fisicamente e in presenza, avere di nuovo occasioni di confronto. Il digitale non sostituisce gli sguardi: da lì è nato questo appuntamento dedicato all'educazione, pedagogia, giovani e ragazzi".

L'inaugurazione