Comunali, si allarga il fronte del centrodestra: Giachino e i Si Tav a sostegno di Damilano

“Paolo è un imprenditore giovane, ha l’esperienza per rilanciare la città e noi lo supporteremo con la nostra esperienza”. Lo ha detto Mino Giachino, leader di “Si Tav Si Lavoro”, presentando stamattina la lista a supporto del candidato di centrodestra Paolo Damilano.



“Torino non è mai stata in difficoltà come oggi - ha spiegato Giachino - episodi come quello della gigafactory Stellantis non devono ripetersi”. All’incontro ha partecipato lo stesso Damilano: “I prossimi cinque anni saranno storici per la nostra città e il 3 ottobre bisognerà scegliere un sindaco che porti Torino nel futuro. Credo che abbiamo la maturità per farlo e penso che i cinque punti di vantaggio che ci danno i sondaggi sono anche di più. Speriamo di vincere al primo turno, di certo sarà l’elezione più importante dal dopoguerra a oggi”.