"A Ferragosto mi vaccino": domani e tutta la settimana hub aperti con accesso diretto per tutti i maggiori di 12 anni

Le somministrazioni proseguiranno fino all'esaurimento della disponibilità dei vaccini. L'orario? Dalle 8.30 alle 13 all'hub Nuvola Lavazza, via Ancona 11/A, o all'hub Fondazione Compagnia di San Paolo, Via Gorizia 112/A.

Da lunedì 16 agosto a venerdì 20 agosto, con orario 08.30–19, stesse modalità all'Hub Nuvola Lavazza, Via Ancona 11/A, all'Hub Fondazione Compagnia di San Paolo, Via Gorizia 112/A, e all'Hub Lingotto, Via Nizza 262.

Da stamattina, intanto, tutti in coda all'hub del Valentino, per l'Open day dedicato ai giovani tra i 12 e i 19 anni. Ben 80 quelli senza prenotazione che si sono presentati all'appuntamento nelle prime due ore, attirati anche dal 'premio' messo in palio dalla Regione Piemonte: un buono per consumare un cono in una delle gelaterie aderenti all'iniziativa.