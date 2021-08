Salerno (MAT): "Apriamo una terza via economica: turismo e grandi parchi per rilanciare Torino" [VIDEO]

"Da circa 10 anni non ho più tessere di partito, perché ho smesso di credere nei partiti come luoghi di confronto democratico. E' ora della cittadinanza attiva, del movimento civico che entra in azione e risolve i problemi". Così Roberto Salerno, candidato sindaco con il Movimento Ambientalista Torino da lui fondato, scende in campo per la propria città dopo la lunga esperienza in Parlamento tra le file di Alleanza Nazionale.

"Stiamo entrando in una china pericolosa - spiega -, con la crisi economica e la fine dell'era dell'automobile. Il nostro Pil è in caduta libera, il tasso di disoccupazione drammatico. Occorre una terza via, una visione concreta. E io la identifico nel turismo: Torino può diventare la terza città turistica italiana dopo Roma e Venezia".

Al centro della campagna elettorale di Salerno, il rilancio delle aree verdi come patrimonio condiviso da tutelare: "Al momento non possono essere utilizzate al 100% dagli abitanti perché prive di servizi igienici e presidi sanitari", aggiunge, e conclude: "chiederemo che venga istituita una delega assessorile ai grandi parchi, con lo scopo di coordinare quanto si svolge al loro interno. Vorremmo vederli rinascere come organismi viventi, ricchi di proposte culturali e didattiche aperte a tutti".