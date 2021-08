I trucchi del videomaker per immortalare le bellezze della natura

La bellezza della natura è capace di incantare e di farti sentire in pace e in armonia con il creato. Hanno questo potere anche i monti e i paesaggi del piemontese, che ti accolgono con squarci mozzafiato e colori pieni di fascino. Un dono che puoi condividere, diffondendo i tuoi video.

Perché oggi è importante non solo realizzare filmati di alta qualità, ma anche renderli fruibili da chiunque. Per raggiungere lo scopo, servono strumenti adatti a convertire e comprimere file audio e video, perché siano a disposizione su qualsiasi dispositivo senza occupare troppo spazio.

I video dei paesaggi più belli

Sul web si trovano filmati di ogni genere; da quelli divertenti e comici, a quelli istruttivi. Non tutti però diventano virali. Dipende dal video in sé e dalla sponsorizzazione dello stesso, è vero, ma anche dalla facilità con cui si riesce a vederlo e diffonderlo. Sono elementi da non sottovalutare: se un utente apprezza un tuo video ma impiega troppo tempo a scaricarlo o inviarlo via mail, semplicemente passerà ad altro.

Ma quali sono gli strumenti migliori per rendere facilmente fruibili i tuoi video di bellezze naturali? Oltre alla strumentazione primaria, composta da video e foto camere e un computer per la lavorazione, è importante dedicarsi alla ricerca dei giusti software per l’elaborazione finale della propria opera.

In questo senso, non puoi lasciarti sfuggire Wondershare Uniconverter, il migliore convertitore di video/audio per comprimere, effettuare download, unire e tagliare i video, aggiungere sottotitoli; in generale, ti offre tutti gli strumenti utili a trasformare le tue riprese in un piccolo capolavoro.

Rendere i prodotti multimediali fruibili ovunque

La moltiplicazione dei dispositivi elettronici a disposizione di ogni persone rende indispensabile mettere a disposizione i propri video in diversi formati. La velocità della trasmissione dati ha limato la pazienza degli utenti del web, che non sono disposti ad attendere più di qualche secondo il caricamento di un video o la partenza del download.

Se quindi punti a creare un contenuto multimediale che divenga virale, devi sfruttare software che permettono di convertire video/audio facilmente mantenendo intatti i requisiti del prodotto originale. Anche questa è una sfida da non perdere: convertire video senza perdere la qualità dello stesso.

Uniconverter offre la possibilità di convertire i tuoi file multimediali in più di 1.000 formati audio e video. Naturalmente, ci sono i più diffusi al momento: MP4, AVI, DIVX, MKV, WMV, MPEG-2, MOV, Xvid. Il software, come convertitore video, permette di convertire MP4/MKV a FLV/AV; ma funziona naturalmente anche come convertitore audio, trasformando i file nei formati MP3, WAV, WMA. I tuoi video saranno perfetti per essere postato sui principali social da YouTube a Instagram a TikTok, senza dimenticare Facebook.

Soprattutto, saranno usufruibili dalla stragrande maggioranza dei dispositivi in commercio. Funzionano su Apple (iPhone, iPad e Apple Tv), Samsung e HuaWei, ovvero i maggiori produttori di smartphone al mondo, oltre che sui prodotti a marchio a Htg, Google e Sony.

Comprimere video: velocità e spazio ridotto

I file multimediali sembrano completamente virtuali, ma anche loro occupano uno spazio; quello di hardware e memorie. Diventa quindi fondamentale poter comprimere i video al meglio, perché siano più leggeri e viaggino più velocemente. Un video che pesa poco si caricherà più velocemente sui social, e soprattutto potrà essere condiviso fra più persone. Basterà una manciata di secondi per inviarlo via email, per esempio, e altrettanto per scaricarlo su un pc.

La velocità è fondamentale sul web, anche in fase di produzione. La versione aggiornata di Uniconverter ha una velocità di conversione 30 volte maggiore; inoltre e consente anche di convertire più di un file contemporaneamente, per ottimizzare il tempo lavoro.

Affinché un video diventi virale, oggi, non è sufficiente occuparsi della qualità del prodotto stesso. La condivisione e la fruibilità sono altrettanto importanti; oppure il rischio è di vedere un ottimo filmato restare fermo con poche visualizzazioni. La quantità di formati a disposizione, e la possibilità di essere compatibili con i dispositivi dei principali produttori, rendono Wondershare Uniconverter il migliore convertitore audio/video in grado di soddisfare le tue esigenze.