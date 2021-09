Fatturazione Elettronica: un valido strumento a servizio del proprio business

Ti troverai inaspettatamente ad affermare che la fatturazione elettronica può essere proprio un valido aiuto per il tuo business, un servizio che nonostante le perplessità iniziali ha fatto breccia nel cuore di molti imprenditori che ne hanno potuto comprendere tutti i vantaggi.

Insomma noi siamo italiani ed è vero che tutti i cambiamenti ci spaventano in maniera veramente esagerata, ma questo non vuol dire che siano un male in maniera assoluta, ma che piuttosto occorre prenderci un po’ di confidenza e riuscire a comprendere in che modo la fatturazione elettronica possa essere un valido strumento a servizio del tuo business.

Quindi cerchiamo di comprendere in che modo la fatturazione elettronica può essere un valido strumento per il tuo business, intanto ti consigliamo di cliccare al seguente sito fatturapro.click per tutti gli approfondimenti in merito.

Fatturazione elettronica e i vantaggi

Vogliamo dunque iniziare in una maniera un po’ inusuale e cioè andando ad elencarti quali sono i vantaggi nell’utilizzo della fatturazione elettronica, solo dopo te ne andremo a parlare in maniera specifica. Perchè in fondo le possibilità offerte da questa nuova modalità di gestione della parte fiscale del proprio lavoro, può divenire un valido strumento per il proprio business, solo alla luce dei vantaggi che se ne possono ricavare. A tal proposito ne elencheremo ben 10 di vantaggi:

tempo risparmiato : con tutti i procedimenti riguardanti la fatturazione elettronica che possono essere svolti in pochissimi minuti e in maniera molto semplice al pc;

denaro risparmiato : senza spese postali e di stampa dei documenti;

risparmio di spazio : grazie all'archiviazione digitale;

sicurezza nella protezione dei dati, grazie a un servizio a norma di legge;

un servizio semplice da utilizzare : in genere i software gestionali offrono anche assistenza continua;

il sistema di interscambio che protegge i dati sensibili della tua azienda;

di semplice fruibilità : si accede al servizio di fatturazione elettronica in maniera estremamente semplice, solo utilizzando la connessione internet;

agevolazioni fiscali proposte dallo Stato;

controlli fiscali semplici da compiere;

movimenti e pagamenti tracciati.

Si può dunque affermare che la fatturazione elettronica rientra in un vero e proprio cambiamento culturale del lavoro, una modifica che punta a cambiare il modo di ragionare di ogni imprenditore, sia che abbia un’azienda di piccole dimensioni o di grandi.

Cos’è e come funziona la fatturazione elettronica

Venuti a capo di quelli che sono i vantaggi dell’utilizzo della fatturazione, motivazioni che porta anche ai soggetti che per legge sono esonerati dal suo utilizzo a decidere di applicarne i principi nel proprio lavoro. Viriamo adesso alla scoperta di qual è il funzionamento di questa sconosciuta, la fatturazione elettronica.

Sostanzialmente consiste nell’emettere e ricevere fatture in formato elettronico, utilizzando dei dispositivi come ad esempio il pc o lo smartphone e con l’aggiunta di software gestionali, taluni a pagamento, altri gratuiti, in particolar modo quello dell’Agenzia delle Entrate per cui è sufficiente una veloce registrazione.

Insomma la fatturazione elettronica è quel cambiamento che un po’ tutti aspettavano che permette di non spedire la fattura via posta, perchè quando tu la emetti passa attraverso il Sistema di Interscambio che non solo la controlla e verifica che tu abbia fatto il compito a dovere, ma che venga poi recapitata ed archiviata nel fascicolo del cittadino, con buona pace degli organi di controllo che potranno vigilare sul tuo operato in maniera piuttosto semplice.

Gli elementi fondamentali

Quindi ricapitolando cos’è la fatturazione elettronica lo si può comprendere semplicemente andando a comprendere quali siano i suoi elementi fondamentali. innanzitutto i dispositivi con connessione internet grazie ai quali è possibile gestire i software per l’emissione e la ricezione dei documenti in formato XML che ricordiamo essere l’unico accettato per la fatturazione elettronica.

Altro elemento fondamentale della fatturazione elettronica è il Sistema di Interscambio, organo specifico in grado di controllare che la fattura emessa sia completa e che il numero di partita IVA sia realmente esistente.