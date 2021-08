Il Green Pass durerà un anno. Decisione ieri sera del CTS

Ieri sera il Comitato tecnico scientifico ha confermato la decisione di estendere la validità del Green pass da 9 mesi a 12 mesi. Il dubbio era già stato sollevato di recente da alcuni quotidiani, come il Corriere della Sera che aveva evidenziato l'imminente (a ottobre) scadenza del Pass per chi si era vaccinato a gennaio.

Un problema, considerando l'importanza - da settembre ancora più grande - del suddetto documento per frequentare aree e mezzi pubblici. Questa decisione permetterà un maggior numero di mesi per valutare come procedere e capire come si comporta la copertura vaccino con il passare del tempo e se sarà davvero necessaria la terza dose, che però trova molti critici tra i quali anche l'Oms.