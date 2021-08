La Fiom Cgil vince le elezioni Rsu in Intesa Spa

Si tratta delle prime elezioni dopo una assenza di rappresentanza di circa 15 anni. Alle elezioni, seppur tenute in pieno periodo estivo, hanno partecipato 72 lavoratrici e lavoratori che hanno espresso una netta preferenza per la lista Fiom che ha ottenuto 60 voti (83%) eleggendo due Rsu ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Giuseppe De Masi responsabile Intesa per la Fiom di Torino dichiara: “Queste elezioni si sono svolte dopo anni in cui quelle lavoratrici e quei lavoratori sono rimasti privi di rappresentanza e in prossimità del passaggio di INTESA in KYNDRYL, previsto per le prossime settimane. La fiducia che è stata accordata alla Fiom e ai suoi candidati ci assegna una grande responsabilità in un momento molto delicato per il futuro quale il passaggio alla nuova società".