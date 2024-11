Nichelino: prova a rubare alcolici, scaraventa a terra una guardia giurata ma la sua fuga ha breve durata

La voglia di bere alcuni superalcolici, ma facendo la spesa senza pagare, è costata cara nei giorni scorsi ad una 30enne senza fissa dimora, arrestata dai carabinieri di Nichelino.

Alcolici e barattoli di miele

Le manette sono scattate con l’accusa di rapina impropria, visto che si trattava di generi non proprio di prima necessità. La donna, infatti, aveva cercato di portare via dal supermercato di una nota catena sito in via Ponchielli alcune bottiglie di alcolici ed alcuni barattoli di miele.

Guardia giurata scaraventata a terra

Le sue mosse, però, non erano passata inosservata alla vigilanza: quando ha provato ad uscire senza pagare, la guardia giurata ha cercato subito di fermarla, venendo scaraventata a terra dalla donna che poi ha cercato di darsela a gambe.

Il pronto arrivo dei carabinieri

La vigilanza, però, aveva già fatto scattare l'allarme, così la ladruncola è stata fermata poco dopo da una pattuglia di carabinieri giunta nei pressi del supermercato. Per lei sono scattate le manette e durante le verifiche successive i militari dell'Arma hanno scoperto altri elementi che potrebbero farla sospettare di ricettazione. Per la serie, guai su guai.