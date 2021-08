Giù le mani dal Lingotto

Anzitutto una premessa. Il Lingotto non è solo di Torino ma è un pezzo di storia d'Italia. Quindi la notizia che Stellantis ha messo in vendita la palazzina uffici di via Nizza deve interessare tutti. E lasciarci allibiti come è successo al sottoscritto

20mila metri quadrati dove c'erano gli uffici dell' Avvocato Agnelli e di Marchionne. Il fatto che l'azienda automobilistica abbia inviato una lettera alle principali società di intermediazione immobiliari del mondo, significa la volontà di chiudere un' epoca, stracciare una pagina di storia. È vero che oggi quella palazzina è vuota e che è posta sotto il vincolo della Soprintendenza ai beni architettonici, ma la mossa è di quelle che fanno rumore, con significati che vanno ben al di là del valore economico dell'affare.

Ho ancora negli occhi l'interminabile coda di persone (si calcola oltre centomila) che sfilarono su per la rampa, per portare l'ultimo saluto a Gianni Agnelli. Ne parlò tutto il mondo E adesso il suo erede, John Ellkann non ha nulla da dire a proposito di questa vendita? Così come la città di Torino, il Piemonte, l'Italia assistono impassibili?