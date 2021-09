Perché conviene fare trading online in CFD?

Desideri speculare sui mercati finanziari? I CFD potrebbero essere quello che stai cercando. I CFD sono uno degli strumenti di speculazione più popolari tra i trader privati. I CFD sono contratti derivati ​​per differenza che possono avere più attività sottostanti (come azioni, indici o materie prime). Il guadagno o la perdita di un CFD è dato dalla differenza tra il prezzo inserito nella posizione e il prezzo alla chiusura della posizione. Un CFD è un modo per speculare anche sui mercati finanziari in ribasso.

Perché il trading di CFD ha così tanto successo?

I cfd sono un prodotto finanziario derivato (come le opzioni binarie) in cui è presente l’utilizzo della leva finanziaria. Si tratta di derivati perché il loro valore è ancorato a quello di un altro asset detto sottostante. Tutti i broker che forniscono CFD permettono l’apertura di posizioni sia al rialzo che al ribasso consentendo anche l’acquisto di mini-contratti. Ciò è possibile perché essi sono negoziati nei mercati non regolamentati (OTC) e come tali sono privi di limitazioni normative. Si tratta di uno strumento accessibile a qualsiasi tipo di investitore perché ha costi ridotti e consente la vendita allo scoperto. La loro caratteristica primaria consiste nel replicare le variazioni di prezzo di un asset, senza per forza richiederne l’acquisto. Ciò significa che il trader può guadagnare sia che il prezzo salga, sia che il prezzo scenda.

Chi può fare trading di CFD?

I CFD sono disponibili per chiunque abbia più di 18 anni. Per investire in questo strumento finanziario non è necessaria una laurea o studi nel campo della finanza, tieni presente però che il trading in tali prodotti finanziari può comportare dei rischi. Ti starai chiedendo chi può vendere CFD o chi può fornire questo tipo di contratto? I CFD sono principalmente negoziati fuori borsa, ovvero OTC (Over the Counter). I CFD ti forniscono una leva per aumentare potenzialmente il tuo reddito e utilizzare uno strumento notevolmente più flessibile per investire su attività finanziarie in aumento o in calo.

Quali strategie di trading CFD utilizzare?

Tieni presente che ci sono diverse tecniche CFD che puoi utilizzare a seconda dei tuoi obiettivi finanziari e della tua avversione al rischio. I due più popolari sono lo scalping e il day trading. Ora diamo un'occhiata a cosa rappresentano questi due stili di trading per vedere quale strategia potrebbe essere giusta per te.

Lo scalping

Questo è uno stile di trading ultra aggressivo che corrisponde a una sorta di micro trading. La strategia consiste nell'aprire e chiudere posizioni di trading in pochi secondi o minuti. L'obiettivo è sfruttare variazioni di prezzo molto piccole i cui movimenti sono amplificati attraverso il trading di margine e la leva finanziaria. Affinché la strategia di scalping CFD sia davvero redditizia, devi scegliere il tuo broker. Il broker CFD dovrebbe offrire commissioni di trading basse ed esecuzione degli ordini molto rapida. È anche importante che il broker offra buone funzionalità di gestione del rischio e del denaro con, ad esempio, ordini stop-loss. Pertanto, lo scalping può ripagare con diverse operazioni di trading eseguite rapidamente e i rischi possono essere controllati.

Il Day trading

Questa tecnica di trading CFD consente ai trader di non detenere posizioni di trading durante la notte. Sebbene non sia aggressiva come lo scalping, la strategia di day trading è piuttosto attiva e richiede tempo per analizzare i mercati in tempo reale. Quindi scegli un broker che offra eccellenti piattaforme di trading CFD come Avatrade e strumenti avanzati di analisi tecnica. In questo modo sarà più facile avere una visione globale e comprendere meglio il movimento dei mercati per trarne vantaggio. Il vantaggio più importante di questo tipo di trading è che non hai posizioni CFD aperte quando non sei davanti agli schermi. In questo modo, riduci al minimo il rischio di sorprese che possono verificarsi durante il sonno, ad esempio.

In conclusione possiamo analizzare che fare trading online in CFD oggi è considerata un'azione molto conveniente, con guadagni importanti per i vari broker.